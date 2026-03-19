Feuerwehreinsatz in Dresden: Flammen in Wohnung, ein Mensch verletzt

Dresden - In der Nacht zum Donnerstag brach in der Holbeinstraße ein Wohnungsbrand aus.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.30 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus im Dresdner Stadtteil Striesen alarmiert.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Flammen vermutlich in der Küche der Wohnung ihren Ursprung hatten. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Während der Löscharbeiten musste die Holbeinstraße zeitweise gesperrt werden. Gegen 2.07 Uhr konnten das Feuer schließlich gelöscht werden. Eine Person wurde während des Brandes verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt.

Die genaue Brandursache ist zunächst unklar. Nach ersten Informationen standen mehrere Gegenstände in Flammen.