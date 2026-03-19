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Feuerwehreinsatz in Dresden: Flammen in Wohnung, ein Mensch verletzt

In der Nacht zum Donnerstag brach im Dresdner Stadtteil Striesen ein Wohnungsbrand aus, bei dem eine Person verletzt wurde.

Von Janina Rößler

Dresden - In der Nacht zum Donnerstag brach in der Holbeinstraße ein Wohnungsbrand aus.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.
Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.30 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus im Dresdner Stadtteil Striesen alarmiert.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Flammen vermutlich in der Küche der Wohnung ihren Ursprung hatten. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Während der Löscharbeiten musste die Holbeinstraße zeitweise gesperrt werden. Gegen 2.07 Uhr konnten das Feuer schließlich gelöscht werden. Eine Person wurde während des Brandes verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt.

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Die genaue Brandursache ist zunächst unklar. Nach ersten Informationen standen mehrere Gegenstände in Flammen.

Kurz nach 2 Uhr morgens konnte der Brand gelöscht werden.
Kurz nach 2 Uhr morgens konnte der Brand gelöscht werden.  © Roland Halkasch
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Ersten Informationen zufolge standen mehrere Gegenstände in Flammen.
Ersten Informationen zufolge standen mehrere Gegenstände in Flammen.  © Roland Halkasch

Am heutigen Donnerstag soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Roland Halkasch

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