Wohnmobil in Flammen: Hitze beschädigt auch andere Autos
Dresden - Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Dresden: In der Nähe des Otto-Dix-Centers brannte es lichterloh.
Mehrere Anrufer berichteten in der Nacht zu Donnerstag von einem Brand auf dem Heinz-Lohmar-Weg in Strehlen.
"Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen auf einem Parkplatz bereits ein Wohnmobil sowie ein Wohnanhänger in Vollbrand", teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit.
Die Flammen drohten, sich auszubreiten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen.
Durch die enorme Hitze konnte allerdings nicht verhindert werden, dass ein Mercedes Sprinter, ein Škoda Fabia und ein VW Tayron sowie eine Laterne ebenfalls beschädigt wurden.
Aus dem Wohnmobil traten zudem Öl und Kraftstoff aus, die sich auf dem Parkplatz verteilten. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden zunächst mit Ölbindemittel aufgenommen.
Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
Das Ford-Wohnmobil sowie der Hänger wurden vollständig zerstört. Laut Polizei beträgt der Sachschaden nach ersten Schätzungen 70.000 Euro.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Feuerwehr Dresden