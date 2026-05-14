Wohnmobil in Flammen: Hitze beschädigt auch andere Autos

Dresden - Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Dresden : In der Nähe des Otto-Dix-Centers brannte es lichterloh.

Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. © Feuerwehr Dresden

Mehrere Anrufer berichteten in der Nacht zu Donnerstag von einem Brand auf dem Heinz-Lohmar-Weg in Strehlen.

"Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen auf einem Parkplatz bereits ein Wohnmobil sowie ein Wohnanhänger in Vollbrand", teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit.

Die Flammen drohten, sich auszubreiten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen.

Durch die enorme Hitze konnte allerdings nicht verhindert werden, dass ein Mercedes Sprinter, ein Škoda Fabia und ein VW Tayron sowie eine Laterne ebenfalls beschädigt wurden.

Aus dem Wohnmobil traten zudem Öl und Kraftstoff aus, die sich auf dem Parkplatz verteilten. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden zunächst mit Ölbindemittel aufgenommen.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.