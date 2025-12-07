Flammen lodern in Dresdner "Lost Place": Feuerwehr im Einsatz

Dresden - Alarm am zweiten Adventssonntag! Die Dresdner Feuerwehr musste in den Vormittagsstunden zu einem "Lost Place" nach Cossebaude ausrücken.

Feuerwehrleute mussten einen Brand am einstigen Hotel "Visa" löschen. © Roland Halkasch

Ersten Angaben zufolge war Unrat auf dem Gelände des ehemaligen Hotels "Visa" an der Breitscheidstraße kurz vor 10 Uhr in Brand geraten.

Als die Kameraden eingetroffen seien, hätten die Flammen bereits das Vordach des leerstehenden Gebäudes erfasst und sich ins Innere ausgebreitet.

Durch einen raschen Löschangriff sei das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle gewesen.

"Wir ermitteln wegen Brandstiftung", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Anfrage. Vor Ort seien keine Personen mehr festgestellt worden.