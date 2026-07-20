Gasleck in Dresdner Stadtteil: Versorgung mehrerer Haushalte unterbrochen

Dresden - Alarm in Dresden-Weixdorf ! Am Montagvormittag musste die Feuerwehr wegen eines Gaslecks auf die Schelsstraße nahe dem Flughafen-Gelände ausrücken.

Bei Baggerarbeiten ist am Montagvormittag eine Gasleitung auf der Schelsstraße in Weixdorf getroffen worden. Fachleute von Sachsen-Netze kümmern sich um die Reparatur. © Roland Halkasch

Wie SachsenEnergie-Sprecherin Nora Weinhold (44) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte ein Bagger bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt.

"Fünf Hausanschlüsse sind betroffen, deren Versorgung nach und nach bis spätestens Dienstag wieder hergestellt wird", so Weinhold weiter. Fachleute würden sich derzeit um die Reparatur kümmern.

Nach Bekanntwerden des Schadens hatten Kameraden der Feuerwehr zunächst den Bereich gesichert, bevor ein Trupp unter Atemschutz die Leitung provisorisch abdichtete, wie es bei "Threads" heißt.

Während der Maßnahme sei fortlaufend die Gaskonzentration in der Umgebung überwacht worden, um eine mögliche Explosionsgefahr jederzeit auszuschließen.