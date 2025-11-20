 852

Großaufgebot der Feuerwehr am Kongresszentrum und Maritim Hotel - Was war da los?

Alarm auf der Devrientstraße! Am Donnerstagmittag eilte ein Großaufgebot der Feuerwehr zum Maritim Hotel in der Dresdner Altstadt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Am späten Donnerstagvormittag rückten mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr in Richtung Maritim Hotel und Kongresszentrum aus.

Zwei weitere Löschfahrzeuge und eine Drehleiter warteten vor dem Kongresszentrum auf ihre Einsatzfreigabe.
Zwei weitere Löschfahrzeuge und eine Drehleiter warteten vor dem Kongresszentrum auf ihre Einsatzfreigabe.  © TAG24

Gegen 11.15 Uhr läuteten die Alarmglocken in den Dresdner Feuerwachen - ein erneuter Feueralarm, ausgelöst im Maritim Hotel in der Dresdner Altstadt!

Sofort waren Dutzende Einsatzkräfte vor Ort. Auch zwei Drehleitern waren im Einsatz, eine davon auf der kleinen Packhofstraße sogar in Aktion, während weitere Löschfahrzeuge auf Höhe Kongresszentrum auf weitere Befehle warteten.

Vor dem Eingang des Hotels warteten Mitarbeiter und Gäste gespannt auf den Lagebericht der Einsatzkräfte - dann, wenige Minuten später, gab es glücklicherweise Entwarnung.

Auf der kleinen Packhofstraße, direkt neben dem Maritim Hotel, kam eine Drehleiter zum Einsatz.
Auf der kleinen Packhofstraße, direkt neben dem Maritim Hotel, kam eine Drehleiter zum Einsatz.  © TAG24
Bereits nach wenigen Minuten konnte die Feuerwehr wieder abrücken - Fehlalarm!
Bereits nach wenigen Minuten konnte die Feuerwehr wieder abrücken - Fehlalarm!  © TAG24

Wie der Einsatzleiter noch vor Ort gegenüber TAG24 bestätigte, handelte es sich um einen Fehlalarm, sodass die Feuerwehr gleich darauf wieder abrücken konnte.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: