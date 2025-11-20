Großaufgebot der Feuerwehr am Kongresszentrum und Maritim Hotel - Was war da los?

Dresden - Am späten Donnerstagvormittag rückten mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr in Richtung Maritim Hotel und Kongresszentrum aus.

Zwei weitere Löschfahrzeuge und eine Drehleiter warteten vor dem Kongresszentrum auf ihre Einsatzfreigabe. © TAG24

Gegen 11.15 Uhr läuteten die Alarmglocken in den Dresdner Feuerwachen - ein erneuter Feueralarm, ausgelöst im Maritim Hotel in der Dresdner Altstadt!

Sofort waren Dutzende Einsatzkräfte vor Ort. Auch zwei Drehleitern waren im Einsatz, eine davon auf der kleinen Packhofstraße sogar in Aktion, während weitere Löschfahrzeuge auf Höhe Kongresszentrum auf weitere Befehle warteten.

Vor dem Eingang des Hotels warteten Mitarbeiter und Gäste gespannt auf den Lagebericht der Einsatzkräfte - dann, wenige Minuten später, gab es glücklicherweise Entwarnung.