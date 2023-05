Höhenretter-Training in Dresden: Feuerwehr probt den Ernstfall

Training für den Ernstfall! In Dresden übten am heutigen Mittwochvormittag an der Stauffenbergallee die Höhenretter der Dresdner Berufsfeuerwehr.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Training für den Ernstfall! In Dresden übten am heutigen Mittwochvormittag an der Stauffenbergallee die Höhenretter der Dresdner Berufsfeuerwehr.

Höhenretter der Dresdner Berufsfeuerwehr seilten sich bei einer Übung in den Prießnitzgrund ab. © Roland Halkasch Dafür bauten die Kameraden an der Prießnitzgrundbrücke ein dreibeiniges Gestell auf und seilten sich rund 30 Meter in die Tiefe ab. "Geprobt wurde unter anderem die Rettung von Personen mit suizidaler Absicht. Deshalb fand das Geräte-Training und das Kennenlernen des Equipments auch gemeinsam mit der Polizei statt, die für Einsätze solcher Art zuständig ist", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (43) gegenüber TAG24. Die Übungs-Einheiten würden in regelmäßigen Abständen an stets variierenden Orten stattfinden. Sie seien Teil der Ausbildung für den Höhenrettungsdienst (HRD) der Feuerwehr, der in Dresden auf der Wache Löbtau stationiert ist.