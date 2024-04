24.04.2024 11:40 514 Land unter in Dresden: Rohrbruch flutet Tiefgaragen in der Neustadt!

Am Mittwochmorgen setzte ein Rohrbruch in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße in der Dresdner Neustadt unter Wasser.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Mittwochmorgen setzte ein Rohrbruch die Dr.-Friedrich-Wolf-Straße in der Dresdner Neustadt unter Wasser. Die Dr.-Friedrich-Wolf-Straße gleicht einem Fluss. © privat Seit 9.37 Uhr ist die Feuerwehr Dresden vor Ort im Einsatz, um die Wassermengen abzupumpen, erklärte Pressesprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 am Vormittag. Die Ursache für den Rohrbruch ist derweil noch nicht bekannt. Unterdessen ist literweise Wasser in die anliegenden Tiefgaragen und Gebäude geflossen. Dresden Feuerwehreinsatz Autos demoliert, Straßen blockiert: 25 Sturm-Einsätze in nur einer Stunde! Die Stadtwerke haben die Wasserversorgung für den betroffenen Bereich unterbrochen. Bild- und Videoaufnahmen, die TAG24 vorliegen, zeigen, wie die Straße inmitten der Neustadt einem reißenden Fluss gleicht. Eine der besagten Tiefgaragen wurde derart geflutet, dass einem das Wasser beinahe bis zur Kniekehle steht. Glücklicherweise hat einer der Anwohner tatsächlich ein Boot geparkt. Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpen das Wasser ab. © privat Durch den Rohrbruch wurde diese Tiefgarage unter Wasser gesetzt. © privat Die Polizei hat das Gebiet weitläufig abgesperrt.

Titelfoto: Bildmontage: privat