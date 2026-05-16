Glühende Kippe zurück in Schachtel gesteckt: Wohnungsbrand in Pieschen löst Großeinsatz aus
Dresden - Feuerwehrkräfte mussten in der Nacht zum Samstag zu einem Wohnungsbrand im Dresdner Stadtteil Pieschen ausrücken, weil ein Mieter seine brennende Zigarette falsch entsorgt hatte.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Wohnungsbrand gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Osterbergstraße.
Ein 64-Jähriger hatte mutmaßlich ein Feuer in seiner Wohnung in der zweiten Etage verursacht, weil er seine Kippe unsachgemäß entsorgt hatte.
Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er die noch brennende Zigarette wieder zurück in die Schachtel gelegt, die daraufhin Feuer fing. Der Mieter soll noch selbst versucht haben, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu ersticken.
Als die Feuerwehrwehrkräfte vor Ort eintrafen, übernahmen sie die Brandbekämpfung und riefen zusätzlich den Rettungsdienst hinzu.
Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, hatte sich im gesamten Haus Rauch ausgebreitet. Umfangreiche Lüftungsarbeiten mussten daraufhin durchgeführt werden.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus
15 Hausbewohner mussten laut Polizei vor Ort vom Rettungsdienst auf eine Vergiftung der Atemwege geprüft werden. Drei von ihnen wurden wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, darunter auch der 64-Jährige selbst.
Nach Angaben der Feuerwehr lief der Einsatz bis 1.30 Uhr am Samstag. Wie hoch der entstandene Sachschaden in der Wohnung ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.
Erstmeldung: 16. Mai, 8.23 Uhr; zuletzt aktualisiert: 8.59 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch