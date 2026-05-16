Glühende Kippe zurück in Schachtel gesteckt: Wohnungsbrand in Pieschen löst Großeinsatz aus

Dresden - Feuerwehrkräfte mussten in der Nacht zum Samstag zu einem Wohnungsbrand im Dresdner Stadtteil Pieschen ausrücken, weil ein Mieter seine brennende Zigarette falsch entsorgt hatte.

Eine falsch entsorgte Kippe rief die Feuerwehr auf den Plan. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Wohnungsbrand gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Osterbergstraße.

Ein 64-Jähriger hatte mutmaßlich ein Feuer in seiner Wohnung in der zweiten Etage verursacht, weil er seine Kippe unsachgemäß entsorgt hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er die noch brennende Zigarette wieder zurück in die Schachtel gelegt, die daraufhin Feuer fing. Der Mieter soll noch selbst versucht haben, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu ersticken.

Als die Feuerwehrwehrkräfte vor Ort eintrafen, übernahmen sie die Brandbekämpfung und riefen zusätzlich den Rettungsdienst hinzu.

Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, hatte sich im gesamten Haus Rauch ausgebreitet. Umfangreiche Lüftungsarbeiten mussten daraufhin durchgeführt werden.