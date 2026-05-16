Glühende Kippe zurück in Schachtel gesteckt: Wohnungsbrand in Pieschen löst Großeinsatz aus

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Ein Mann hatte seine noch glühende Kippe falsch entsorgt und so einen Wohnungsbrand in Dresden-Pieschen verursacht.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Feuerwehrkräfte mussten in der Nacht zum Samstag zu einem Wohnungsbrand im Dresdner Stadtteil Pieschen ausrücken, weil ein Mieter seine brennende Zigarette falsch entsorgt hatte.

Eine falsch entsorgte Kippe rief die Feuerwehr auf den Plan.
Eine falsch entsorgte Kippe rief die Feuerwehr auf den Plan.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Wohnungsbrand gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Osterbergstraße.

Ein 64-Jähriger hatte mutmaßlich ein Feuer in seiner Wohnung in der zweiten Etage verursacht, weil er seine Kippe unsachgemäß entsorgt hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er die noch brennende Zigarette wieder zurück in die Schachtel gelegt, die daraufhin Feuer fing. Der Mieter soll noch selbst versucht haben, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu ersticken.

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Als die Feuerwehrwehrkräfte vor Ort eintrafen, übernahmen sie die Brandbekämpfung und riefen zusätzlich den Rettungsdienst hinzu.

Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, hatte sich im gesamten Haus Rauch ausgebreitet. Umfangreiche Lüftungsarbeiten mussten daraufhin durchgeführt werden.

In einem Mehrfamilienhaus in der Osterbergstraße lief in der Nacht zum Samstag ein Feuerwehreinsatz.
In einem Mehrfamilienhaus in der Osterbergstraße lief in der Nacht zum Samstag ein Feuerwehreinsatz.  © Roland Halkasch
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15 Hausbewohner mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.
15 Hausbewohner mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.  © Roland Halkasch

Drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

15 Hausbewohner mussten laut Polizei vor Ort vom Rettungsdienst auf eine Vergiftung der Atemwege geprüft werden. Drei von ihnen wurden wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, darunter auch der 64-Jährige selbst.

Nach Angaben der Feuerwehr lief der Einsatz bis 1.30 Uhr am Samstag. Wie hoch der entstandene Sachschaden in der Wohnung ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Erstmeldung: 16. Mai, 8.23 Uhr; zuletzt aktualisiert: 8.59 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

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