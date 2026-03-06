 10.839

Auto geht in Flammen auf, Polizei geht von Brandstiftung aus: Zeugen gesucht!

Im Dresdner Stadtteil Löbtau ging am Donnerstagabend ein Auto in Flammen auf. Die Polizei ermittelt.

Von Benjamin Richter

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Löbtau ging am Donnerstagabend ein Auto in Flammen auf.

Der Wagen brannte vollständig aus, es kam zum Totalschaden.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Fahrzeugbrand am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr auf der Emil-Ueberall-Straße.

Als die Kameraden der Berufsfeuerwehr (Wache Löbtau) und die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz eintrafen, stand ein an der Ecke Lange Straße geparkter VW Passat in Flammen.

Mit einem Strahlrohr konnten die Feuerwehrleute den Brand zügig löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Autos verhindern.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Auto vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Wer Hinweise geben kann oder gesehen hat, wer den Wagen in Brand gesetzt hat, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter Tel. 0351 483 22 33 zu melden.

Die Feuerwehr griff rasch ein und löschte den VW mit einem Strahlrohr.
"Die Brandursachenermittler werden heute im Laufe des Tages vor Ort sein", sagte Polizeisprecher Rocco Reichel (57) am Freitag.

Personen kamen bei dem Fahrzeugbrand nicht zu Schaden.

Erstmeldung: 7.42 Uhr; zuletzt aktualisiert: 11.52 Uhr

Titelfoto: Roland Halkasch

