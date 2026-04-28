Rauchwolke über Dresden-Klotzsche: Was brennt hier?

Dresden - Am Dienstagvormittag stieg im Stadtteil Klotzsche dichter Rauch auf. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Unweit des Dresdner Flughafens stieg eine dichte Rauchwolke auf. © privat

Auf der Straße "Am Steinacker" in der Nähe des Dresdner Flughafens hat ein Schuppen Feuer gefangen.

Ein Sprecher der Feuerwehr Dresden bestätigte den Brand gegenüber TAG24.