Rauchwolke über Dresden-Klotzsche: Was brennt hier?

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Am Dienstagvormittag hat ein Schuppen in Dresden-Klotzsche Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Am Dienstagvormittag stieg im Stadtteil Klotzsche dichter Rauch auf. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Unweit des Dresdner Flughafens stieg eine dichte Rauchwolke auf.
Unweit des Dresdner Flughafens stieg eine dichte Rauchwolke auf.  © privat

Auf der Straße "Am Steinacker" in der Nähe des Dresdner Flughafens hat ein Schuppen Feuer gefangen.

Ein Sprecher der Feuerwehr Dresden bestätigte den Brand gegenüber TAG24.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Was genau die Ursache für den Schuppenbrand war, ist noch nicht bekannt.

Titelfoto: privat

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