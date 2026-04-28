Rauchwolke über Dresden-Klotzsche: Was brennt hier?
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Dresden - Am Dienstagvormittag stieg im Stadtteil Klotzsche dichter Rauch auf. Die Feuerwehr musste ausrücken.
Auf der Straße "Am Steinacker" in der Nähe des Dresdner Flughafens hat ein Schuppen Feuer gefangen.
Ein Sprecher der Feuerwehr Dresden bestätigte den Brand gegenüber TAG24.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.
Was genau die Ursache für den Schuppenbrand war, ist noch nicht bekannt.
Titelfoto: privat