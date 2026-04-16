Flammen in der Kleingartenanlage: Feuerwehr rückt zu Laubenbrand aus

Dresden - Am Mittwochabend ist in einer Gartenlaube im Dresdner Stadtteil Gruna ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. © Feuerwehr Dresden

Wie die Feuerwehr Dresden berichtet, ist es am Abend in einer Kleingartenanlage auf der Eibenstocker Straße zu einem Brand gekommen. Dort hatte gegen 20.42 Uhr eine Gartenlaube Feuer gefangen.

Das Feuer breitete sich in der Folge auf ein angrenzendes Gewächshaus aus und beschädigte dieses erheblich.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen mithilfe von Strahlrohren schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

"Insgesamt waren drei Gartenparzellen durch das Brandereignis betroffen beziehungsweise unmittelbar gefährdet", so Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr.

Er ergänzt: "Um Zugang zu den betroffenen Bereichen zu erhalten, mussten zwei Gartentore gewaltsam geöffnet werden."