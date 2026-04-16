Flammen in der Kleingartenanlage: Feuerwehr rückt zu Laubenbrand aus
Dresden - Am Mittwochabend ist in einer Gartenlaube im Dresdner Stadtteil Gruna ein Brand ausgebrochen.
Wie die Feuerwehr Dresden berichtet, ist es am Abend in einer Kleingartenanlage auf der Eibenstocker Straße zu einem Brand gekommen. Dort hatte gegen 20.42 Uhr eine Gartenlaube Feuer gefangen.
Das Feuer breitete sich in der Folge auf ein angrenzendes Gewächshaus aus und beschädigte dieses erheblich.
Die Einsatzkräfte konnten die Flammen mithilfe von Strahlrohren schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.
"Insgesamt waren drei Gartenparzellen durch das Brandereignis betroffen beziehungsweise unmittelbar gefährdet", so Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr.
Er ergänzt: "Um Zugang zu den betroffenen Bereichen zu erhalten, mussten zwei Gartentore gewaltsam geöffnet werden."
Die Polizei ermittelt zur Brandursache
Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte das gesamte betroffene Areal mit einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester auszuschließen. Verletzt wurde niemand.
Der Einsatz war gegen 22.47 Uhr beendet. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Feuerwehr Dresden