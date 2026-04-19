Unwetter fegt über Dresden hinweg: Feuerwehr im Einsatz

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Ein kurzes, aber kräftiges Gewitter ging am Sonntagnachmittag über Dresden nieder. Die Feuerwehr befindet sich im Einsatz.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Ein kurzes, aber kräftiges Gewitter ging am Sonntagnachmittag über Dresden nieder. Die Feuerwehr befindet sich im Einsatz.

Die Dresdner Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu zwei Unwetter-Einsätzen gerufen worden. (Symbolfoto)
Die Dresdner Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu zwei Unwetter-Einsätzen gerufen worden. (Symbolfoto)  © Sebastian Kahnert/dpa

Wie Sprecher Michael Klahre (46) gegenüber TAG24 erklärte, gibt es derzeit zwei Alarmierungen infolge des Unwetters.

"Auf der Mockritzer Straße/Ecke Lockwitzer Straße soll ein großer Ast liegen. Im Bereich des Jakob-Winter-Platzes ist uns eine herabgefallene Baumkrone gemeldet worden", so Klahre.

Die Kollegen seien unterwegs und würden sich darum kümmern.

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Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis 16 Uhr in der sächsischen Landeshauptstadt vor schweren Gewittern mit Sturmböen bis 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit.

Noch bis 16 Uhr warnt der DWD für Dresden und weitere Teile Sachsens vor schweren Gewittern.
Noch bis 16 Uhr warnt der DWD für Dresden und weitere Teile Sachsens vor schweren Gewittern.  © Screenshot/DWD-WarnwetterApp
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Im Laufe des Nachmittags schwächt sich der Wind ab. Jedoch muss laut Wetterdienst noch bis 20 Uhr mit Windböen gerechnet werden.

Titelfoto: Montage: Sebastian Kahnert/dpa, Screenshot/DWD-WarnwetterApp

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