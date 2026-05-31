31.05.2026 17:25 Sein Stock war weg: Feuerwehr rettet blinden Mann

Einem Blinden ist am Sonnabend in Dresden sein Blindenstock in den Lichtschacht eines Hotels gefallen. Feuerwehrleute halfen ihm in der Not.

Von Eric Hofmann

Dresden - Am späten Samstagnachmittag fiel einem Blinden (62) ein Teil seines Stocks in den Lichtschacht des Hotels am Wiener Platz, eine sichere Orientierung war für ihn nicht mehr möglich.

Ohne Blindenstock ist die Orientierung für Sehbehinderte sehr schwierig. (Symbolfoto) © dpa/Monika Skolimowska Doch sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten helfen: Sie entfernten die Abdeckung des Schachts, kletterten mit der Steckleiter zwei Meter hinab und bargen das gefallene Teil.