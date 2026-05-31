Sein Stock war weg: Feuerwehr rettet blinden Mann
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Dresden - Am späten Samstagnachmittag fiel einem Blinden (62) ein Teil seines Stocks in den Lichtschacht des Hotels am Wiener Platz, eine sichere Orientierung war für ihn nicht mehr möglich.
Doch sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten helfen: Sie entfernten die Abdeckung des Schachts, kletterten mit der Steckleiter zwei Meter hinab und bargen das gefallene Teil.
Wieder zusammengebaut konnte der Mann damit wieder seines Weges ziehen. Der Einsatz begann circa 17 Uhr und dauerte rund eine Dreiviertelstunde.
Titelfoto: dpa/Monika Skolimowska