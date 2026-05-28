Einsatz in der Johannstadt: Feuerwehr sucht nackten Mann auf Balkon

Dresden - Die Dresdner Feuerwehr wurde am Donnerstagabend in die Johannstadt alarmiert. Augenzeugen hatten eine Person gemeldet, die nackt an einem Balkon hing.

Die Dresdner Feuerwehr wurde zu einem kuriosen Vorfall in die Striesener Straße gerufen. © Thomas Türpe

Wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 bestätigte, wurden Einsatzkräfte gegen 17.47 Uhr in die Striesener Straße gerufen. Dort sollte eine Person nackt an einem Balkon im obersten Stockwerk hängen.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, bestätigte sich der Fall allerdings nicht. Dennoch kam eine Drehleiter zum Einsatz, um sich auf dem besagten Balkon zu vergewissern.

Laut Klahre traf man in der dazugehörigen Wohnung jedoch eine nackte männliche Person an. Verletzt sei der Mann nicht gewesen.