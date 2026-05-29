Hundedame Mara aus unterirdischem Rohr gerettet: Das sagt ihr Herrchen jetzt

Dresden - Dass das noch mal gut ging! Kaum von der Leine gelassen, verschwand Malinois-Hündin Mara (11) am Donnerstag in Dresden-Laubegast kurz nach 8 Uhr in einem Rohr, kam dort nicht mehr raus. Erst ein Großeinsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) brachte das Tier wieder ins Freie - wie durch ein Wunder nahezu unverletzt.

Nach über fünf Stunden waren Hund und Herrchen wieder vereint. © Benedcit Bartsch/xcitePress

Das war wirklich eine aufreibende Gassi-Runde. "Wir müssen uns erst mal erholen", sagt Maras Herrchen zu TAG24. "Aber erst muss ich noch ein neues Geschirr kaufen." Denn das alte ging kaputt - und noch mal wird Mara wohl an dieser Stelle keinen Freilauf bekommen.

"Ich war vor dem Frühstück auf der Runde mit den beiden Hunden", erklärt der Besitzer. Weil es etwas steil wurde, ließ er Mara am Abhang kurz von der Leine. "Eigentlich kennt sie das Rohr ja." Doch diesmal verschwand sie plötzlich darin. Alles Rufen half nichts.

So rückte zuerst die Tierrettung der Feuerwehr an, blies Frischluft in das Rohr. Nicht nur, um es dem Hund angenehmer zu machen, sondern auch, um ihn rauszujagen.

Ohne Erfolg: Mara blieb stecken, zu allem Überfluss nicht allein: Den Weg zum anderen Rohrende versperrte ein Dachs.