SUV abgefackelt: Nächtlicher Autobrand in der Neustadt

Dresden - In der Dresdner Neustadt ist in der Nacht zu Dienstag ein geparkter SUV abgebrannt!

Die Feuerwehr während der Löscharbeiten an einem SUV am Bischofsweg. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bekannt gab, wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr gegen 2 Uhr zum Bischofsweg gerufen.

Kurz nach der Kreuzung zur Kamenzer Straße stand ein Land Rover Discovery Sport in Flammen. Der SUV des britischen Herstellers parkte in einer Bucht am Straßenrand. Seine Front brannte, als die Feuerwehr eintraf.

Mit Wasser und Schaum konnte das Auto erfolgreich gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Andere umstehende Fahrzeuge kamen offenbar nicht zu Schaden, so der Polizeisprecher. Am Land Rover entstand Totalschaden.