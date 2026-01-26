Während Einsatzkräfte Frau behandeln: Täter werfen Rettungsrucksack aus 10. Stock

Dresden - Schandtat in Dresden : Während eines Rettungseinsatzes wurde wichtiges Equipment entwendet und der Rettungswagen beschädigt.

Während eines Rettungseinsatzes wurden das Rettungsfahrzeug und das Equipment beschädigt. © © Feuerwehr Dresden

Am Sonntagabend gab es auf der St. Petersburger Straße einen Rettungseinsatz, der anders endete, als erhofft.

Eine Frau musste im zehnten Stock eines Hochhauses medizinisch versorgt werden, der Rucksack wurde vor der Tür abgestellt.

"Der Rucksack wurde in dieser Kurzen Zeit entwendet und aus dem Fenster geworfen. Mal vom Schaden abgesehen: Wenn den Rucksack jemand auf den Kopf bekommt - das ist eine Hausnummer. Das macht uns betroffen und ärgert uns das kann man gar nicht in Worte fassen", zeigt sich Feuerwehr-Pressesprecher Michael Klahre (46) gegenüber TAG24 entsetzt.

Der Rucksack landete auf dem unten stehenden Rettungswagen. "Der Rettungswagen ist hinüber! Die Motorhaube und alles darunter Kühler, Kunststoff, alles kaputt und nicht mehr einsatzfähig. Auch der Rucksack und die Medikamente darin."