Nach zwei Jahren Bauzeit: Dresdner Straße wieder freigegeben

Dresden - Freie Fahrt im Dresdner Süden! Am Freitag wurde die Lockwitztalstraße im gleichnamigen Stadtteil Lockwitz nach rund zwei Jahren Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben.

An der Seite wurden neue Straßenbäume gepflanzt. © TAG24

Wie die Stadt Dresden mitteilt, wurde seit 17. Juni 2024 die Straße auf einem Abschnitt von insgesamt 675 Metern grundhaft ausgebaut.

Die Fahrbahn hat nun eine einheitliche Breite von sieben Metern erhalten. Zudem sind die Gehwege aus Beton barrierefrei geworden. Darüber hinaus wurde die Straßenentwässerung rundum erneuert.

Auf dem gesamten Straßenabschnitt wurden außerdem 54 neue Straßenbäume gepflanzt, darunter Amerikanische Stadtlinden, Kegellinden und Nuttall-Eichen.

Im Zuge der Bepflanzung hat auch die Tzschirnhausstraße 17 neue Bäume vom Typ Ulme Hybrid "New Horizonte" erhalten.

Neu sind auch die Bus-Haltestellen "Altlockwitz".

Diese wurden barrierefrei ausgebaut, haben nun einen abgerundeten Bordstein sowie taktile Elemente für ein Blindenleitsystem erhalten.