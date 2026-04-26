Nach zwei Jahren Bauzeit: Dresdner Straße wieder freigegeben
Dresden - Freie Fahrt im Dresdner Süden! Am Freitag wurde die Lockwitztalstraße im gleichnamigen Stadtteil Lockwitz nach rund zwei Jahren Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben.
Wie die Stadt Dresden mitteilt, wurde seit 17. Juni 2024 die Straße auf einem Abschnitt von insgesamt 675 Metern grundhaft ausgebaut.
Die Fahrbahn hat nun eine einheitliche Breite von sieben Metern erhalten. Zudem sind die Gehwege aus Beton barrierefrei geworden. Darüber hinaus wurde die Straßenentwässerung rundum erneuert.
Auf dem gesamten Straßenabschnitt wurden außerdem 54 neue Straßenbäume gepflanzt, darunter Amerikanische Stadtlinden, Kegellinden und Nuttall-Eichen.
Im Zuge der Bepflanzung hat auch die Tzschirnhausstraße 17 neue Bäume vom Typ Ulme Hybrid "New Horizonte" erhalten.
Neu sind auch die Bus-Haltestellen "Altlockwitz".
Diese wurden barrierefrei ausgebaut, haben nun einen abgerundeten Bordstein sowie taktile Elemente für ein Blindenleitsystem erhalten.
Frischzellenkur für Lockwitztalstraße mit neuen Straßenbäumen und LED-Leuchten
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Auf Seitenscheiben in den Haltestellenhäuschen wurde bewusst verzichtet, da die Platzverhältnisse sonst nicht die vorgeschriebenen zwei Meter Durchgangsbreite ermöglicht hätten.
Busse der Linien 88 und 89 rollen seit dem Wochenende wieder regulär über die Lockwitztalstraße.
Auch die Straßenbeleuchtung hat eine Frischzellenkur erhalten. Es kommen nun LED-Leuchten zum Einsatz.
Auf Vordermann gebracht wurde ebenso die Einmündung zur Gommernschen Straße. Dort ist allerdings für Mai 2026 eine weitere Instandsetzung geplant.
In Höhe der Obstplantage wurde weiterhin auch ein neuer Wertstoffcontainerplatz eingerichtet, berichtet die Stadt Dresden.
Die Wertstoffglascontainer sollen nach der Verkehrsfreigabe durch das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft aufgestellt werden.
Titelfoto: TAG24