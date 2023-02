"Friedensdemo" von Pegida und AfD in Dresden: "Putin ist unser Präsident!"

Dresden - Strahlten die Gebäude am Dresdner Theaterplatz in ukrainischen Nationalfarben, wehten auf dem Platz die Fahnen Russlands und des Deutschen Reichs: Pegida und AfD hatten zu einer sogenannten "Friedensdemo" dorthin mobilisiert. Das zog auch Protest an.

Auf dem Theaterplatz versammelten sich bei einer rechtsextremen Kundgebung rund 1200 Teilnehmer. © Thomas Türpe

Wenn sich die rechte Prominenz in Dresden sammelt, zieht das auch die Bundespolitik an: "Ich bin auch hier, um zu widersprechen gegen den wiederholten Versuch von Rechtsaußen, die Stadt Dresden für ihre rechtsradikalen Umtriebe zu missbrauchen", sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (33) am Rande einer ukrainesolidarischen Demo in Dresden.

"Wir werden das AfD, Pegida und Co. nicht durchgehen lassen, dass sie die Opfer des Krieges nochmal durch den Dreck ziehen", so der 33-Jährige.

Bei der rechtsextremen Kundgebung selbst sammelten sich dann rund 1200 Teilnehmer, die Lutz Bachmann (50) lauschten, wie er auf die Presse schimpfte und auch Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (59) war dabei.

Aus der Neustadt kam unterdessen eine rund 300 Teilnehmer zählende Gegendemonstration an, die lautstark gegen die Kundgebung protestierte. Auch als Pegida dann durch die Altstadt zog, gab es immer wieder Protest von Ukrainern am Rande.