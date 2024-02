Gefährlicher Einsatz: "arche noVa" richtet in der Ukraine zerstörte Häuser wieder her

Dresden - Zwei Jahre Krieg in der Ukraine: Für die meisten Bewohner in den umkämpften Gebieten ist er (schlimmer) Alltag geworden. Trotz der Angst vorm nächsten Angriff wollen viele Ukrainer ihre Heimatorte nicht verlassen oder nach ihrer Flucht in diese zurückkehren. Die Dresdner Hilfsorganisation "arche noVa" hilft ihnen dabei, richtet zerstörte Häuser wieder her, verteilt Hilfsgüter.