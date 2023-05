Gegenüber vom Dynamostadion: Legendäre "Torwirtschaft" im Großen Garten schenkt wieder aus

Betriebsleiter Stephan Schirmer (33), GSM-Projektleiter Marcel Schindler (38) und Brauerei-Chef Olaf Plaumann (54) stoßen auf die "Torwirtschaft" an. © Thomas Türpe

Zwei neue Betreiber - die GSM Gastro-Service-Mittelsachsen GmbH und die Radeberger Exportbierbrauerei - haben das Ausflugslokal samt Biergarten (860 Plätze) vis-à-vis dem Dynamo-Stadion übernommen.

"Aber wir wollen natürlich nicht nur Dynamo-Fans bewirten, sondern auch Familien und Ausflügler", freut sich GSM-Projektleiter Marcel Schindler (38) auf die neue Herausforderung. Denn es ist das erste Objekt der GSM in Dresden.

"Wir bewirtschaften bisher u. a. das Tivoli und den Brauhof in Freiberg, die Zugspitze in Brand-Erbisdorf, aber auch die diesjährige Landesgartenschau in Höxter in Nordrhein-Westfalen."