Gift-Vorfall nur schwer zu lösen: Ein Kommentar

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Gesundheitsschädliche Ewigkeitschemikalien wurden in Dresdner Gewässern entdeckt - das Problem betrifft mehr als nur Dresden und ist schwer zu lösen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die Problematik mit den gesundheitsschädlichen Ewigkeitschemikalien, die in Dresdner Gewässern aufgetaucht sind, betrifft nicht nur Dresden und ist nicht einfach zu lösen.

Die gesundheitsschädlichen Ewigkeitschemikalien sind in Dresdner Gewässern aufgetaucht.
Die gesundheitsschädlichen Ewigkeitschemikalien sind in Dresdner Gewässern aufgetaucht.  © Steffen Füssel

Überhaupt erst mal das gesamte Ausmaß zu bestimmen, ist schon schwierig. So waren viele Giftstoffe jahrzehntelang legal im Einsatz, wurden erst vor einigen Jahren verboten.

Entsprechend untersuchen Behörden auch teils erst seit Kurzem mögliche Kontaminationen und beginnen gerade erst damit, Proben zu nehmen.

Ewigkeitschemikalien sind - da kaum zerstörbar - ein physikalisches Wundermittel. Sie werden industriell intensiv genutzt, etwa als Glättungsmittel, Schutzschild und Kühlmittel für die Herstellung von Mikrochips.

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Doch was sie in der Fabrik so nützlich macht, ist für die Natur gefährlich.

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TAG24-Chefreporter Hermann Tydecks findet, es sei das Mindeste, dass der Gesetzgeber wenigstens Grenzwerte für Abwasser und Abluft festlegt.
TAG24-Chefreporter Hermann Tydecks findet, es sei das Mindeste, dass der Gesetzgeber wenigstens Grenzwerte für Abwasser und Abluft festlegt.  © Eric Münch

Zwar suchen die Chip-Riesen nach eigenen Angaben bereits alternative Materialien und versuchen, Ewigkeitschemikalien zu minimieren bzw. zu ersetzen. Aktuell würde es jedoch ohne die Stoffe keine Chips geben.

Darum ist es das Mindeste, dass der Gesetzgeber wenigstens Grenzwerte fürs Abwasser und die Abluft festlegt und endlich damit beginnt, die Ausstöße zunächst kontinuierlich zu erfassen!

Natürlich müssen auch Kläranlagen aufgerüstet werden.

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Ob und wie sich die Großindustrie an den Kosten beteiligen sollte, kann man erst nach Erfassung der schädlichen Stoffe und deren Eintrag in die Umwelt klären.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, Steffen Füssel

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