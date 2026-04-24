Gift-Vorfall nur schwer zu lösen: Ein Kommentar

Dresden - Die Problematik mit den gesundheitsschädlichen Ewigkeitschemikalien , die in Dresdner Gewässern aufgetaucht sind, betrifft nicht nur Dresden und ist nicht einfach zu lösen.

Die gesundheitsschädlichen Ewigkeitschemikalien sind in Dresdner Gewässern aufgetaucht. © Steffen Füssel

Überhaupt erst mal das gesamte Ausmaß zu bestimmen, ist schon schwierig. So waren viele Giftstoffe jahrzehntelang legal im Einsatz, wurden erst vor einigen Jahren verboten.

Entsprechend untersuchen Behörden auch teils erst seit Kurzem mögliche Kontaminationen und beginnen gerade erst damit, Proben zu nehmen.

Ewigkeitschemikalien sind - da kaum zerstörbar - ein physikalisches Wundermittel. Sie werden industriell intensiv genutzt, etwa als Glättungsmittel, Schutzschild und Kühlmittel für die Herstellung von Mikrochips.

Doch was sie in der Fabrik so nützlich macht, ist für die Natur gefährlich.