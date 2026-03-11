Gilt das Handyverbot bald auch für Achtklässler?

Sachsen - Also doch: Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU ) will das Handyverbot an Sachsens Schulen bis zur 8. Klassenstufe ausweiten.

Conrad Clemens (43, CDU) möchte nun die handyfreie Zeit in den sächsischen Schulen bis zur 8. Klasse erweitern. © Thomas Türpe

Das Verbot könnte schon ab dem kommenden Schuljahr gelten, bestätigte das Ministerium auf TAG24-Anfrage. Zuerst berichteten Sächsische und Leipziger Volkszeitung.

Derzeit werde geprüft, ob das Sächsische Schulgesetz für die geplante Ausweitung ausreiche, so das Ministerium.

Für Clemens bedeutet der Schritt kein Verbot, sondern eine Befreiung. "Über das Handy werden Kinder und Jugendliche täglich mit einer Flut von Nachrichten, Likes und Kommentaren konfrontiert.

Sie davon für eine gewisse Zeit zu befreien, ist eine gute Regelung und erhöht die Lern- und Konzentrationsfähigkeit unserer sächsischen Schülerinnen und Schüler", teilte der Kultusminister mit.

An Grundschulen gilt ein Handyverbot bereits seit Februar.