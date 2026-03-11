Fans aufgepasst! Erstes Silbermond-Konzert in Dresden schon ausverkauft
Dresden - Im nächsten Jahr feiert die Bautzner Band "Silbermond" ("Leichtes Gepäck") ihr 25-jähriges Jubiläum mit zwei Konzerten im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.
Es sind die ersten eigenen Stadion-Open-Air-Auftritte von Sängerin Stefanie Kloß (41) und ihren Musikern Andreas Nowak (42), Johannes (43) und Thomas Stolle (42).
Entsprechend groß ist die Ticket-Nachfrage, denn es gibt keine Jubiläumstournee oder weitere Stadionkonzerte.
"Das erste Konzert am 19. Juni ist schon ausverkauft", freut sich Konzertveranstalter Rodney Aust (54).
Zum Glück für alle Fans: Für das zweite Stadionkonzert am 20. Juni 2027 gibt es noch Tickets (59 bis 99 Euro, Sozialtickets 20 Euro) bei eventim.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen.
