Gipfeltreffen der Bürgermeister an der Elbe: Dresden (USA) trifft Dresden (Sachsen)

Doch die insgesamt zweiwöchige Europatour ist noch nicht vorbei. Nach London, Paris und Dresden geht es für die fünfköpfige Familie heute nach Rom. Am Sonntag steht dann der Heimflug an.

Diese Gelegenheit zum "meet and greet" ließ sich natürlich auch OB Dirk Hilbert (51, FDP) nicht entgehen, lud die Familie kurzerhand in sein Büro ein. Mayor (Deutsch: Bürgermeister) Maddox bekam die Gelegenheit, sich standesgemäß im Gästebuch der Stadt zu verewigen.

Das niedliche Rathaus von Dresden in Tennessee wurde am 10. Dezember 2021 von einem Tornado zerstört. Die Aufnahme stammt aus der Zeit vor dem Unglück. © privat

Obwohl die Dresdner ihren Ort für einzigartig halten, gibt es den Namen mindestens 15 weitere Mal auf der Welt. Viele Städte, die den Namen tragen, liegen in den Vereinigten Staaten.



Von Dresden in den Bundesstaaten Tennessee oder Kansas bis Dresden in Texas sind die meist recht kleinen Orte quer über das ganze Land verteilt. Die Gründungen der meisten Siedlungen fielen ins 19. Jahrhundert, als viele deutsche und damit auch sächsische Einwanderer in die USA kamen.

Doch auch in anderen Ländern lässt sich der Name finden. Ein Beispiel ist Dresden in Ontario, Kanada. Oder Dresden in Staffordshire, Großbritannien. Sogar in Südafrika gibt es ein Dorf namens Dresden, das in der Sprache der Einheimischen Limpopo heißt.

Der Name der Stadt scheint also eine universelle Anziehungskraft zu haben, die über drei verschiedene Kontinente strahlt.