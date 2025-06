Große Pläne, zähe Umsetzung: Digitales Rathaus hat viel Luft nach oben

Dresden - Deutschland redet vom Bürokratieabbau und der großen Digitaloffensive. In Berlin wurde dafür sogar ein eigenes Bundesministerium gegründet. Doch wie ist Dresden für diese Herausforderung gerüstet? Nicht besonders gut, sagen Lokalpolitiker.

Die Anfang 2023 präsentierte App "Cleema" bildet einen Baustein der "Smart-City-Strategie". © Eric Münch

Petitionen einreichen, den Wohnsitz abmelden oder den Stadtrat per Livestream verfolgen – die Stadtverwaltung bietet ihren Bürgern einen bunten Strauß an digitalen Dienstleistungen, viele bequem vom Sofa aus nutzbar. Als Technologie-Standort will Dresden bei der digitalen Aufholjagd ganz vorne mitspielen.

Deshalb verabschiedete der Stadtrat vor zwei Jahren die "Smart-City-Strategie" – eine Liste von Modellprojekten mit Vorzeigecharakter. Ziel: Die Bürger stärker einbinden.

"Ein klimaneutrales und sozial gerechtes Dresden" wolle man schaffen, heißt es in der offiziellen Erklärung. Ein Projekt ist die eigens entwickelte App "Cleema". Sie soll per "Challenges" (Deutsch: Herausforderungen) dazu motivieren, Müll auf den Elbwiesen zu sammeln oder 200 Kilometer pro Monat Rad zu fahren.

Doch das 55.000-Euro-Projekt kommt bislang kaum vom Fleck – seit Anfang 2023 wurde die App nur wenige Hundert Mal heruntergeladen.