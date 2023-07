Halbe Familie stirbt bei Unfall in Sachsen: Hinterbliebene brauchen dringend Hilfe!

Pirna - 98 Menschen haben allein in den vergangenen drei Tagen Geld für eine Familie aus Sachsen gespendet, deren Situation sich nach einem tödlichen Verkehrsunfall am 22. Juni zwischen Cotta und Pirna in der Sächsischen Schweiz schlagartig änderte. Doch die dringend benötigte Summe ist noch weitaus höher, als bislang zusammengekommen ist.