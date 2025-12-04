Harry-Potter-Ausstellung in Dresden: So teuer sind die Tickets - und diese Zusatzkosten warten vor Ort

Dresden - Der Vorverkauf für die Harry-Potter-Ausstellung in Dresden ist gestartet! Wer dabei sein will, muss zwar keine Galleonen auf den Tisch legen, dafür aber recht viele Euros ausgeben.

"Harry Potter: Die Ausstellung" ist im Erlwein Forum bei der Messe Dresden zu Gast. © Norbert Neumann

Ab dem 19. Dezember bis zum 3. Mai wird die magische Welt im Erlwein Forum (Ostra-Areal) zu sehen sein. Auf Eventim sind seit Mittwoch verschiedene Ticketvarianten erhältlich.

Beim Blick auf die Preise zeigt sich: Mindestens 29,90 Euro (Montag bis Freitag) beziehungsweise 34,90 Euro (Wochenende/Feiertage) müssen Erwachsene für den Eintritt bezahlen. Dabei gilt ein selbst auswählbares Datum samt Zeitfenster.

Immerhin fünf Euro können Studenten und Kinder/Jugendliche (3-15 Jahre) sparen. Die Familienkarte liegt bei 99,60 Euro.

Wer mehr Flexibilität benötigt, wird auch stärker zur Kasse gebeten. Verschiedene Zeiträume (zum Beispiel 19. Dezember bis 31. Dezember) kosten jeweils 49,90 Euro pro Person. Ermäßigungen gibt es nicht.

Besucher sollten beachten, dass die Garderobe vor Ort kostenpflichtig ist. Die konkreten Preise dafür sind unbekannt. Auch der Audioguide kann nicht umsonst genutzt werden, ist jedoch im VIP-Package (flexibler Einlass am Geltungstag, Fast-Lane, Schlüsselband und Poster) für 74,90 Euro inkludiert.