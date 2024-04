Hier könnt Ihr trotz Schmuddelwetter etwas in und um Dresden erleben: Unsere Tipps am Samstag

Das Wochenende wird kalt und verregnet. Was Ihr in Dresden und Umgebung trotzdem erleben könnt, erfahrt Ihr hier. Unsere Tipps zum Wochenende.

Von Annett Daube

Dresden - Ziemlich kalt und verregnet wird das Wochenende. Pack Dich warm ein, dann bist Du dafür gut gerüstet! Unsere Tipps für Dresden und Umgebung.

Jägerfest

Moritzburg - Der Landesjagdverband lädt am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr zum Jägerfest nach Moritzburg ein. Auf der Festwiese von "Adams Gasthof" erfahren die Besucher eine Menge über die Jagd sowie den Arten- und Naturschutz. Greifvogelvorführungen, Jagdhunde-Präsentationen, Mitmachaktionen für Kinder, eine Drohnenstaffel zur Kitzrettung und ein Jagdhornbläser-Konzert gehören zum Programm. Der Eintritt ist frei.

Faszination Jagd: Der Landesjagdverband lädt Interessierte am Wochenende nach Moritzburg ein. © 123RF/scharfsinn86

Erlebe deine Region

Dresden - Unter dem Motto "Erlebe deine Region!" findet am Sonnabend in Dresden ein Tourismustag statt. Eine Vielzahl von touristischen Angeboten kann von den Dresdnerinnen und Dresdnern (und ihren Gästen) zu Sonderpreisen wahrgenommen werden. Mit dabei ist das Verkehrsmuseum, das Deutsche Hygiene-Museum, die Frauenkirche, das Bilderberg Hotel Bellevue oder das Townhouse Dresden. Alle Angebote unter visit-dresden-elbland.de.

Frischemarkt

Grimma - Auf dem Grimmaer Frischemarkt sind im April Blumen und Pflanzen die Stars vor dem Rathaus. Von 8 bis 12 Uhr präsentieren am Sonnabend regionale Bauern, Direktvermarkter und Erzeuger von Lebensmitteln und Pflanzen ihre Produkte.

Auf dem Frischemarkt in Grimma warten regionale Spezialitäten darauf, entdeckt zu werden. © 123rf/tigerjira

Lange Nacht der Theater

Dresden - Die 10. Lange Nacht der Dresdner Theater lädt am Sonnabend zum Theaterschauen, Flanieren und Freundetreffen ein. Zwischen 16 und 23 Uhr kann die facettenreiche Theaterlandschaft entdeckt werden. Mehr als 20 Theater zeigen Kostproben aus ihrem Repertoire. An den Abendkassen gibt es für 10/5 Euro pro Besucher ein Bändchen und eine Karte für die jeweilige Vorstellung. Das Bändchen ist gleichzeitig Fahrschein für den ÖPNV und die Shuttle-Busse. Näheres unter lange-nacht-der-dresdner-theater.de.

Zur Langen Nacht der Dresdner Theater öffnet auch die Staatsoperette ihre Tore. © Steffen Füssel

Vogelstimmenwanderung

Lunzenau - Eine Vogelstimmenwanderung können Frühaufsteher am Sonnabend rund um die Rochsburg erleben. Der Vogelkundler Dieter Kronbach erklärt verschiedene Baumarten und bringt den Teilnehmern bei, Vögel an ihrem Ruf zu erkennen. Treff ist um 7 Uhr am Eingang der Burg. Teilnahme: 12/10 Euro. Dauer der Führung: drei Stunden. Bitte Tickets sichern unter schloss-rochsburg.ticketfritz.de.

Welcher Vogel singt denn da? Das können Interessierte bei einer Wanderung mit einem fachkundigen Ornithologen erfahren. © 123rf/schrempf2

Orgel - aufgeschlossen

Ostritz - Die Schwestern des Klosters St. Marienthal laden am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr zum Aktionstag ein und öffnen die Orgelempore in der Klosterkirche. Es werden kostenfreie Führungen und besondere Einblicke geboten. Weitere katholische Kirchen im Bistum Dresden-Meißen bieten an diesem Tag Orgelmusik, Workshops und Führungen an. In der St.-Marien-Kirche in Dresden-Cotta können Familien und Kinder ihre Instrumente mitbringen, um gemeinsam mit der Orgel zu musizieren.

Choralkantate

Dresden - Der Dresdner Kreuzchor singt am Sonnabend in der Kreuzkirche ab 17 Uhr Johann Sebastian Bachs Kantate "Lobe den Herren, den mächtigen König zu Ehren". Die Choralkantate komponierte Bach in seinem dritten Jahr in Leipzig. Für den Besuch der Kreuzchorvesper ist der Erwerb eines Programmes (5 Euro) erforderlich.

Bei der traditionellen Kreuzchorvesper wird es festlich. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Naturmarkt

Tharandt - Am Weißeritzufer (unterhalb der Bergkirche) findet am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr der beliebte Naturmarkt statt. Besucher können sich an den regionalen und frischen Produkten der Händler erfreuen und eine Tasse Lutopie-Kaffee kosten. Der Lupinenkaffee wird aus Lupinensamen hergestellt, welche auf den Großopitzer Feldern geerntet wurden. Der Eintritt ist frei.

Was mit Lupinensamen alles möglich ist, erfahren Besucher beim Naturmarkt von Tharandt. © Stefan Sauer/dpa

Wikinger auf dem Schladitzer See

Rackwitz bei Leipzig - Ein Wikinger- und Mittelaltermarkt am Schladitzer See entführt die Besucher am Wochenende von jeweils 11 bis 19 Uhr in die Welt der Räuber und Drachen. Auf dem See sind Wikingerschiffe unterwegs, Kämpfe werden dargeboten. An Land zeigen Handwerker ihre Kunst, wird Gebackenes und Gebratenes verkauft und derbe Musik gespielt. Eintritt: 12/6 Euro. Gäste in historischer Kleidung bekommen 2 Euro Rabatt.

Die Wikinger kommen an den Schladitzer See. © 123RF/NejroN

Schloss Colditz

Colditz - Schloss Colditz im Leipziger Land ist eines der schönsten Baudenkmäler des 16. Jahrhunderts. Im Zweiten Weltkrieg diente es als Kriegsgefangenenlager für hochrangige Offiziere der Westalliierten. Das Fluchtmuseum erzählt von vielen kreativen Ausbruchsversuchen und eine Kunstinstallation erinnert mit "84 Matratzen aus Beton gegen das Vergessen" an die Opfer der frühen Euthanasie-Morde in der Heil- und Pflegeanstalt Colditz. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 10/8/4 Euro.

Schloss Colditz ist allemal einen Besuch wert. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Friedensfest