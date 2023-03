Hilfe für Betroffene: Dresdner Klinik-Experten behandeln seltene Erkrankungen

Dresden - Rätselhafte Symptome, ständig krank, doch was ihnen fehlt, wissen die Betroffenen oft gar nicht: Rund 200.000 Sachsen leiden an seltenen Erkrankungen, schätzen Experten. Das Dresdner Uniklinikum will dafür sensibilisieren, beteiligt sich an einer Ausstellung und hilft Patienten am Zentrum für Seltene Erkrankungen (USE).