13.12.2024 07:44 Gefertigt von Langzeitarbeitslosen: Hilfsprojekt verkauft ganz besondere Weihnachtsgeschenke

In der Werkstatt des Vereins "Jugend Arbeit Bildung" (JAB) auf der Bismarckstraße in Dresden flogen in den vergangenen Wochen nur so die Späne.

Von Katrin Koch

Dresden - Lichtengel und Tannenbäume, Vogelhäuschen oder Hotels für Wildbienen - in der Werkstatt des Vereins "Jugend Arbeit Bildung" (JAB) auf der Bismarckstraße in Dresden flogen in den vergangenen Wochen nur so die Späne. Es entstanden dekorative Holzarbeiten, die bis 20. Dezember verkauft werden - hergestellt von JAB-Mitarbeitern mithilfe von Langzeitarbeitslosen. Fachanleiter Maik Jähnig (62, l.) bespricht mit Vitalis Müller (39) eine Laubsägearbeit mit Frauenkirchen-Motiv. © Petra Hornig Zu den zwölf "Holzarbeitern" gehört auch Vitalis Müller (39), der seit März 2022 durch die Arbeitsmaßnahmen des JAB seine handwerklichen Fertigkeiten mit der Laubsäge verbessert hat. Er verdankt der Teilnahme einen strukturierten Tag, kleine Erfolgserlebnisse und das Gefühl, gebraucht zu werden. "Ich war Teilzurichter im Metallbau, aber in meiner Freizeit habe ich gern mit Holz gebastelt", verrät Vitalis. "Am liebsten mache ich Holztiere und die Frauenkirche im Schwibbogen." Was er und seine "Kollegen" mit den Praxisanleitern in den vergangenen Wochen gesägt, gehämmert und bemalt haben, wird nun verkauft. Kerzenhalter, Schwibbögen, Nikolausschuhe und noch viel mehr Geschenkideen werden wochentags (von 8 bis 15 Uhr) am JAB-Standort Mügelner Straße 40 angeboten. Kleine Holzengel gibt es schon ab 3 Euro, große Unikate kosten bis zu 100 Euro. Dresden Jubel in der Neustadt! Dresdner Friseur gehört zu den besten des Landes "Und wir nehmen auch schon Auftragsarbeiten für Ostern an", sagt Geschäftsführerin Solveig Buder (54). "Unsere Teilnehmer fertigen auch Holzbänke mit Logos, Insektenhotels oder ein Vogelhäuschen im Stil von Omas Haus." Vitalis Müller (39) hat sich auch schon an Insektenhotels und Vogelhäusern ausprobiert. © Petra Hornig Einzige Bedingung: kein Zeitdruck. "Denn im Unterschied zum ersten Arbeitsmarkt sind unsere Teilnehmer nicht in der Lage, strenge Zeitvorgaben zu befolgen", erklärt Solveig Buder. "Wir freuen uns auch über Materialspenden wie Wolle, Stoffe oder Holzreste." Infos: jab-dd.de

Titelfoto: Petra Hornig