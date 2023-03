Hobbyfotograf am Berzdorfer See brutal ausgeraubt

Görlitz - Bewaffneter Überfall am Berzdorfer See. Laut Anklage war Sebastian L. (24) einer der Täter, die in Hagenwerder einen Hobby-Fotografen (74) ausraubten. Nun begann der Prozess am Landgericht Görlitz. Sebastian bestreitet zwar, soll aber im Knast mit der Tat geprahlt haben.