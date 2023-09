02.09.2023 09:30 Höllenfahrten in Seifenkisten: Heute Mordsgaudi an der Saloppe

Von Katrin Koch

Dresden - "Tollkühne Männer in fliegenden Kisten" gibt es auch in Dresden. Tim Lauter (22, l.) und John Gebhard (24, Mitte) schieben den "GlasfaserRacer" mit Domenic Wachs (24) beim Testlauf an. © PR Sie treten am heutigen Samstag (15-20 Uhr) ihre Höllenfahrten am steilen Elbhang an - beim 20. Saloppe SeifenKistenRennen. Zwölf Teams rasen auf der 800-Meter-Strecke mit ihren selbstgebauten Vehikeln gen Ziel. Absoluter Favorit ist das Team "Nautilus" (vormals Café Vorstadt & Gare de la Lune), das den begehrten Wanderpokal schon sieben Mal ergatterte. Allerdings steht die Trophäe aktuell beim Team "Wastecats" - sie hatten das Corona-Ersatz-Rennen 2020 mit Mini-Seifenkisten gewonnen. Doch "Nautilus"-Kapitän Adam Skarbovskis (41) gibt sich kämpferisch: "Meine Wand hat einen weißen Fleck. Dort werde ich den Wanderpokal wieder hinhängen!" Dresden Sachsens Ministerin Köpping reagiert auf Korruptions-Vorwürfe Die Wastecats-Titelverteidiger haben sich in diesem Jahr mit der Theatergruppe "Immer dieselben" aus Sörnewitz verstärkt. Nicht aus den Augen sollten die alten Hasen Neuling Tim Lauter (22) lassen - der Kfz-Mechatroniker schraubte mit einem Kisten-Förderstipendium der Deutschen GigaNetz einen Rennwagen zusammen, der von Daniel Otte (21) gesteuert wird. Die "Nautilus"-Bastler schrauben ihr Vehikel im Freien zusammen. © PR Stefan Thiele (42) von den "Wastecats" setzt verstärkt auf Show und nackte Tatsachen. © PR Rene Wiesenbauer (50) und Bernd Schmidt sägen für die "Wastecats" die letzten Latten zurecht. © PR Wer gewinnt, ist auch Glückssache. Sicher ist: Es wird ein Mordsgaudi.

Titelfoto: Montage: PR