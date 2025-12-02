Hufeisenkunst in Radebeul: So werden gebrauchte Eisen zu echten Hinguckern

Was als kleine Idee begann, seiner Frau etwas Schönes für den Garten zu zaubern, hat sich bei Thomas (49) inzwischen zu einer echten Leidenschaft entwickelt.

Von Isabel Klemt

Radebeul - Was als kleine Idee begann, seiner Frau etwas Schönes für den Garten zu zaubern, hat sich bei Thomas (49) aus Radebeul inzwischen zu einer echten Leidenschaft entwickelt.

Thomas verwandelt Pferdehufeisen in dekorative Kunstwerke. © privat Wie der gelernte Industriemechaniker gegenüber TAG24 mitteilt, verwandelt er Pferdehufeisen in dekorative Glücksbringer. Die Hufeisen, die er dabei verarbeitet, stammen meist von einem Pferdehof in der Nähe von Hamburg, aber auch Pferdebesitzer können benutzte Eisen vorbeibringen. "Wer ein einzigartiges Andenken an sein eigenes Pferd oder ein Pflegepferd möchte, kann mir vier benutzte Hufeisen vorbeibringen. [...] Daraus fertige ich ein Herz oder ein Kleeblatt", so Thomas gegenüber TAG24. Dresden Vorsicht, Abzocke! Verbraucherzentrale Sachsen warnt vor falschen Gewinnschreiben Jedes Werk beginnt dabei mit der sorgfältigen Auswahl des Eisens. Mit Drahtbürste und Winkelschleifer reinigt Thomas die Hufeisen, schneidet sie passend für das jeweilige Projekt zu und fügt sie schließlich durch Schweißen zusammen.

Thomas bietet eine Vielzahl an Motiven an

Das Herz mit Blumenkranz (l.) ist für Thomas ein ganz besonderes Werk. © privat Ein einzelnes Stück kann zwischen einer halben und drei Stunden in Anspruch nehmen, je nach Größe, Motiv oder speziellen Kundenwünschen. Die Motive reichen dabei von klassischen Glücksbringern wie Kleeblättern und Herzen über Schnecken, Schildkröten und Blumen bis hin zu praktischen Haltern für Gießkannen. Viele Ideen entstehen Thomas durch die Beobachtung seiner Umgebung, auf Reisen oder beim Stöbern im Internet. Oft kommen ihm auch während des Herstellungsprozesses spontan neue Einfälle. Dresden Lust auf Entertainment am ersten Advent? Hier sind acht Tipps für Euren Sonntag Ein für ihn besonderes Werk ist das Herz mit Blumenkranz, das er in enger Zusammenarbeit mit seiner Frau gestaltet. "Ich schweiße das Herz und sie dekoriert es dann mit jahreszeitlich passenden Blumen", erklärt Thomas gegenüber TAG24.

Jedes Kunstwerk von Thomas ist ein Unikat