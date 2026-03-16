Nach der "Höhle der Löwen": Gewaltiger Schub für Dresdner Kaffee-Start-up
Dresden - Ein Pitch vor Millionenpublikum, harte Erkenntnisse und ein kompletter Neustart: Das Dresdner Kaffee-Start-up Coby's hat turbulente Monate hinter sich. Die Gründer waren bei der TV-Show "Die Höhle der Löwen" zu Gast - einen Deal gab es zwar nicht, doch der Auftritt brachte dem jungen Unternehmen einen gewaltigen Schub.
"Es war einfach schon ein sehr cooles Erlebnis, überhaupt dort zu stehen", erzählt Martin Emmrich (24). Die Folge wurde Ende vergangenen Jahres ausgestrahlt.
Coby's trat im neuen Format "Battle Pitch" an, nur 60 Sekunden, um die Investoren von ihrem Kaffeekonzentrat zu überzeugen. "Wir mussten uns gegen ein anderes Start-up durchsetzen und sind sogar eine Runde weitergekommen", sagt Martin.
Danach durften sie ihren Pitch noch einmal ausführlich präsentieren. Ein Investment gab es am Ende nicht, doch das war nicht das Wichtigste.
"Die Learnings haben uns extrem weitergebracht", sagt der Gründer. "Wir haben danach alle Prozesse noch einmal überdacht und vieles professionalisiert."
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Coby's hat neuen Geschäftspartner
Der Effekt: Coby's steht heute stabiler da als noch vor einigen Monaten. Damals steckte das Start-up noch mitten im Umbruch. Zu schnelles Wachstum, hohe Kosten und volle Lager hatten das junge Team ausgebremst.
Heute konzentriert sich Coby's klar auf sein Kernprodukt: Kaffeekonzentrat für schnellen Eiskaffee. Milch, Eiswürfel, ein Schluck Konzentrat - fertig ist der Drink. Gemeinsam mit seinem neuen Geschäftspartner Stefan Meyer-Götz (43) führt Martin das Unternehmen.
"Wir wollen weiterhin hochwertigen Kaffee schnell und flexibel für alle verfügbar machen", erklärt Martin. Das Sortiment soll deshalb wachsen. Neue Varianten des Konzentrats sind bereits in Planung
Titelfoto: Montage: Petra Hornig