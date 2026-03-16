Nach der "Höhle der Löwen": Gewaltiger Schub für Dresdner Kaffee-Start-up

Das Dresdner Kaffee-Start-up Coby's war bei der "Höhle der Löwen". Der Auftritt brachte dem jungen Unternehmen einen gewaltigen Schub.

Von Benjamin Schön

Dresden - Ein Pitch vor Millionenpublikum, harte Erkenntnisse und ein kompletter Neustart: Das Dresdner Kaffee-Start-up Coby's hat turbulente Monate hinter sich. Die Gründer waren bei der TV-Show "Die Höhle der Löwen" zu Gast - einen Deal gab es zwar nicht, doch der Auftritt brachte dem jungen Unternehmen einen gewaltigen Schub.

Martin Emmrich (24) kann sich nach abgeschlossenem Studium nun voll und ganz dem Kaffee-Start-up widmen.
Martin Emmrich (24) kann sich nach abgeschlossenem Studium nun voll und ganz dem Kaffee-Start-up widmen.  © Petra Hornig

"Es war einfach schon ein sehr cooles Erlebnis, überhaupt dort zu stehen", erzählt Martin Emmrich (24). Die Folge wurde Ende vergangenen Jahres ausgestrahlt.

Coby's trat im neuen Format "Battle Pitch" an, nur 60 Sekunden, um die Investoren von ihrem Kaffeekonzentrat zu überzeugen. "Wir mussten uns gegen ein anderes Start-up durchsetzen und sind sogar eine Runde weitergekommen", sagt Martin.

Danach durften sie ihren Pitch noch einmal ausführlich präsentieren. Ein Investment gab es am Ende nicht, doch das war nicht das Wichtigste.

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"Die Learnings haben uns extrem weitergebracht", sagt der Gründer. "Wir haben danach alle Prozesse noch einmal überdacht und vieles professionalisiert."

Die Löwen Judith Williams (54) und Carsten Maschmeyer (66) testen den Kaffee von Coby's.
Die Löwen Judith Williams (54) und Carsten Maschmeyer (66) testen den Kaffee von Coby's.  © RTL/Bernd-Michael Maurer
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Coby's hat neuen Geschäftspartner

Die Konzentrate gibt es auf der Website von Coby's in vier verschiedenen Sorten zu kaufen.
Die Konzentrate gibt es auf der Website von Coby's in vier verschiedenen Sorten zu kaufen.  © Petra Hornig

Der Effekt: Coby's steht heute stabiler da als noch vor einigen Monaten. Damals steckte das Start-up noch mitten im Umbruch. Zu schnelles Wachstum, hohe Kosten und volle Lager hatten das junge Team ausgebremst.

Heute konzentriert sich Coby's klar auf sein Kernprodukt: Kaffeekonzentrat für schnellen Eiskaffee. Milch, Eiswürfel, ein Schluck Konzentrat - fertig ist der Drink. Gemeinsam mit seinem neuen Geschäftspartner Stefan Meyer-Götz (43) führt Martin das Unternehmen.

"Wir wollen weiterhin hochwertigen Kaffee schnell und flexibel für alle verfügbar machen", erklärt Martin. Das Sortiment soll deshalb wachsen. Neue Varianten des Konzentrats sind bereits in Planung

Titelfoto: Montage: Petra Hornig

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