Im Drogenrausch über die A4: Polizei stoppt Mann auf Kokain

Dresden - Autofahrt unter Kokain­einfluss: Die Polizei beendete die Fahrt eines Mannes auf der Autobahn rechtzeitig.

Ein 51-jähriger Toyota-Fahrer wurde von der Polizei auf der A4 wegen auffälligem Fahrverhalten gestoppt. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

In der Nacht von Montag zu Dienstag war ein 51-jähriger Mann mit seinem Toyota Camry gegen 2.10 Uhr mit auffälliger Fahrweise auf der A4 bei Dresden unterwegs.

Wie die am Mittwoch berichtet, sind die Beamten daher zwischen den Abfahrten Dresden-Flughafen und Dresden-Hellerau auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, weil der Mann in Schlangenlinien fuhr und keinen ausreichend Abstand hielt.

Zudem beschleunigte und bremste er grundlos, woraufhin die Polizei das Auto stoppte und eine Kontrolle durchführte.

Ein Drogenschnelltest schlug bei dem 51-Jährigen positiv auf Kokain an.