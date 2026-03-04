 823

Im Drogenrausch über die A4: Polizei stoppt Mann auf Kokain

Ein Mann fuhr auffällig unter dem Einfluss von Kokain über die A4 und musste von der Polizei gestoppt werden.

Von Maxima Michael

Dresden - Autofahrt unter Kokain­einfluss: Die Polizei beendete die Fahrt eines Mannes auf der Autobahn rechtzeitig.

Ein 51-jähriger Toyota-Fahrer wurde von der Polizei auf der A4 wegen auffälligem Fahrverhalten gestoppt. (Symbolfoto)
Ein 51-jähriger Toyota-Fahrer wurde von der Polizei auf der A4 wegen auffälligem Fahrverhalten gestoppt. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

In der Nacht von Montag zu Dienstag war ein 51-jähriger Mann mit seinem Toyota Camry gegen 2.10 Uhr mit auffälliger Fahrweise auf der A4 bei Dresden unterwegs.

Wie die am Mittwoch berichtet, sind die Beamten daher zwischen den Abfahrten Dresden-Flughafen und Dresden-Hellerau auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, weil der Mann in Schlangenlinien fuhr und keinen ausreichend Abstand hielt.

Zudem beschleunigte und bremste er grundlos, woraufhin die Polizei das Auto stoppte und eine Kontrolle durchführte.

Dresden: Polizei stellt zwei junge Randalierer in der Neustadt
Dresden Polizei stellt zwei junge Randalierer in der Neustadt

Ein Drogenschnelltest schlug bei dem 51-Jährigen positiv auf Kokain an.

Für den polnischen Staatsangehörigen endete die Fahrt an dieser Stelle - für die weiteren Ermittlungen wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Dresden: