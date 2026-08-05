In der Villa Kolbe wird der Sommer zelebriert

558 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Gastronom René Kuhnt (57) beweist es: Denkmalgerechte Sanierung und Kulturveranstaltungen können Hand in Hand gehen.

Von Katrin Koch

Radebeul/Dresden - Er beweist es: Denkmalgerechte Sanierung und Kulturveranstaltungen können Hand in Hand gehen. Seit Gastronom René Kuhnt (57, u. a. Kulturwirtschaft, T1) im vorigen Jahr die über 100 Jahre alte Radebeuler Villa Kolbe von der Stadt kaufte, ist in dem großen Park was los. Nach Soireen, Jazz- und Klassikkonzerten lädt Kuhnt nun vom 20. bis 23. August zum ersten "Sommer Open-Air" ein.

Super Angebot von Gastspielmanagerin Jane Taubert (59) und Hausherr René Kuhnt (57): Die "Im Weißen Rössl"-Tickets der Felsenbühne Rathen können fürs Rössl am 22. August im Park der Villa umgebucht werden.
Super Angebot von Gastspielmanagerin Jane Taubert (59) und Hausherr René Kuhnt (57): Die "Im Weißen Rössl"-Tickets der Felsenbühne Rathen können fürs Rössl am 22. August im Park der Villa umgebucht werden.  © Eric Münch

Das Programm ist vom Feinsten: Am Donnerstag stehen Kabarettist Tom Pauls (19 Uhr), am Freitag Operettensänger Andreas Sauerzapf (19 Uhr), am Samstag die Landesbühnen Sachsen (18 Uhr) und am Sonntag die Dresdner Philharmonie (11 Uhr) und der Kreuzchor (17 Uhr) auf der Bühne.

"Die Komplettsanierung der Villa wird mindestens sechs Jahre dauern, vielleicht auch zwölf Jahre. So lange kann ich nicht warten", sagt der Kultur-Enthusiast. Die Radebeuler und Dresdner danken es ihm. "Allein zum Oster-Event strömten 6000 Menschen in den Park."

Ein paar weniger werden es zum "Sommer Open-Air" sein. "Ich baue im hinteren Teil des Parks eine Bühne auf und das Kutscherhaus als Backstage-Bereich aus. Bestuhlt wird für 500 Gäste." Eine Ausnahme macht das musikalische Picknick der Philharmonie.

Tom Pauls (67) und das Freddie-Ommitzsch-Studio-Ensemble eröffen am 20. August das "Sommer Open-Air".
Tom Pauls (67) und das Freddie-Ommitzsch-Studio-Ensemble eröffen am 20. August das "Sommer Open-Air".  © picture alliance/dpa
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Für den nächsten Sommer steht bereits ein aufregendes Event fest

Im über 9000 qm großen Park der Villa Kolbe findet das "Sommer Open-Air" statt.
Im über 9000 qm großen Park der Villa Kolbe findet das "Sommer Open-Air" statt.  © Eric Münch

"Da können Besucher ihre Picknickdecke und auch ihren eigenen Proviant mitbringen." Natürlich gibt es auch im Park kulinarische Angebote.

Wer's ganz besonders edel mag, reserviert VIP-Tickets (170 Euro, inklusive Kost) bei den Auftritten von Kreuzchor, Philharmonie oder Landesbühnen auf der Terrasse. Tickets kosten ansonsten zwischen 20 und 38,50 Euro. Alle weiteren Infos findest du unter: villakolbe.de

Ein Highlight für 2027 steht schon fest: Die Landesbühnen laden am 4./5./6. Juni zum musikalischen "Sommernachtstraum" als White Party in den Park ein.

Titelfoto: Fotomontage/Eric Münch

Mehr zum Thema Dresden: