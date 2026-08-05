In der Villa Kolbe wird der Sommer zelebriert

Radebeul/Dresden - Er beweist es: Denkmalgerechte Sanierung und Kulturveranstaltungen können Hand in Hand gehen. Seit Gastronom René Kuhnt (57, u. a. Kulturwirtschaft, T1) im vorigen Jahr die über 100 Jahre alte Radebeuler Villa Kolbe von der Stadt kaufte, ist in dem großen Park was los. Nach Soireen, Jazz- und Klassikkonzerten lädt Kuhnt nun vom 20. bis 23. August zum ersten "Sommer Open-Air" ein.

Super Angebot von Gastspielmanagerin Jane Taubert (59) und Hausherr René Kuhnt (57): Die "Im Weißen Rössl"-Tickets der Felsenbühne Rathen können fürs Rössl am 22. August im Park der Villa umgebucht werden. © Eric Münch

Das Programm ist vom Feinsten: Am Donnerstag stehen Kabarettist Tom Pauls (19 Uhr), am Freitag Operettensänger Andreas Sauerzapf (19 Uhr), am Samstag die Landesbühnen Sachsen (18 Uhr) und am Sonntag die Dresdner Philharmonie (11 Uhr) und der Kreuzchor (17 Uhr) auf der Bühne.

"Die Komplettsanierung der Villa wird mindestens sechs Jahre dauern, vielleicht auch zwölf Jahre. So lange kann ich nicht warten", sagt der Kultur-Enthusiast. Die Radebeuler und Dresdner danken es ihm. "Allein zum Oster-Event strömten 6000 Menschen in den Park."

Ein paar weniger werden es zum "Sommer Open-Air" sein. "Ich baue im hinteren Teil des Parks eine Bühne auf und das Kutscherhaus als Backstage-Bereich aus. Bestuhlt wird für 500 Gäste." Eine Ausnahme macht das musikalische Picknick der Philharmonie.