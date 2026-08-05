Pop-up-Ausstellung in der Neustädter Markthalle: Fotografen finden Nischen

Dresden - Das Wort "Nische" hat viele Bedeutungen. Es beschreibt Vertiefungen in Wänden und Mauern, bauliche Teilflächen, geschützte Räume, Rückzugsorte oder auch Bereiche für Spezialinteressen. Das alles kommt zusammen in der Fotoausstellung "Nischen" im Obergeschoss der Neustädter Markthalle: Ein Kollektiv aus 13 Dresdner Fotografen zeigt in einer temporären Pop-up-Galerie Arbeiten, die sich sowohl formal als auch inhaltlich mit dem Thema beschäftigen.

Roh an die Wand gekleistert nutzen die Fotoarbeiten der Ausstellung "Nischen" tatsächlich alle Nischen im temporären Galerie-Raum der Markthalle. © Silas Bahr

Initiiert hat die Ausstellung Fotograf Amac Garbe, die Initiative "Neuerdings" hat ihm dafür den Raum gegeben. Unter diesem Namen organisieren Anna Weiß, Luise Thiem und Lorenz Köhler Pop-up-Galerien, um brachliegende Gewerbeflächen zeitweilig mit Kunst und Kultur zu fluten.

Aktuell bespielt man "Die Malle" (kurz für MArkthaLLE) an der Neustädter Hauptstraße, um deren Leerflächen - vom Betreiber Konsum Dresden eG gestützt - mit neuen Impulsen zu beleben. Amac Garbe hat für "Nischen" zwölf weitere Dresdner Berufsfotografen zusammengebracht, die sich über den Branchen-Verband "Wir gestalten Dresden" kennen.

Ort der Ausstellung ist ein Raum am Kopfende der Markthalle im ersten Obergeschoss. Verwinkelte weiße Wände, gekachelter Boden, eigentlich ideal als Nische. "Wir Fotografen schmiegen uns in die architektonischen Nischen des Raums", sagt Garbe.

Bedeutet: Man nutzt den Raum ganz roh, die Fotos sind nicht in Rahmen gehängt, sondern direkt an die Wand gekleistert, wobei man die Unebenheiten der Mauern ausnutzt, auch über Kanten und Furchen geht.

Die Idee entstand Anfang des Jahres, zur Vorbereitung blieb allen nur ein Monat Zeit. Garbe: "Jeder sollte etwas aus seinen Arbeiten heraussuchen, das auch inhaltlich zum Thema 'Nischen' passt." Weitere Vorgaben gab es nicht, jeder habe sich dann im Raum seine Nische gesucht.