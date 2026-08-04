Zu wenige Teilnehmer: Seifenkistenrennen an der Saloppe fallen weg - aber es gibt eine Alternative

Dresden - Die schlechte Nachricht: Die Ära der Seifenkistenrennen in der Saloppe ist beendet. Am 12. September sollte die 22. Auflage der Mordsgaudi stattfinden - doch keine einzige Seifenkiste wird mehr gen Elbe rasen. Stattdessen wird eingeparkt.

Michael Kramer (l.) und Steffen Grosche fahren in der Saloppe zum Einparken vor. © Thomas Türpe

"Ganz abgesehen von Sponsoren und Preisentwicklungen haben wir gemerkt, dass es immer schwieriger wurde, Teams zu bekommen. Die Leute, die Spaß daran haben, ein verrücktes Mobil zu bauen, wurden immer weniger", bedauert Veranstalter Steffen Grosche (47) von Waterloo Produktion.

Seit 2001 rumpelten mehr als 150 "Rennställe" mit mehr als 400 Seifenkisten über den 800 Meter langen Höllenhang. "Bevor wir jetzt Kompromisse eingehen oder das Rennen seinen besonderen Charakter verliert, möchten wir uns lieber mit einem guten Gefühl und großartigen Erinnerungen verabschieden", ist sich die Rennleitung einig.

Doch Grosche wäre nicht Grosche, wenn er nicht was Neues in petto hätte: Am 12. September (18 Uhr) findet stattdessen der erste "KaramboLager Einparkcontest" in der Saloppe statt.

Damit wird zur Gaudi, was im Alltag oft für heiße Diskussionen bis hin zu Blechschäden führt: Einparken. "Jeder kann mit seinem eigenen Auto mitmachen", so Grosche. Egal, wie groß es ist, die Parklücke wird auf je 50 Zentimeter Abstand vorn und hinten angepasst.