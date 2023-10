In Dresden stehen die Fußball-Frauen im Abseits: Neue Pläne für den beliebten Sport

Ambitionierte Kickerinnen wie Greta (9, v.l.) Malea (10) und Hannah (9) haben es in Dresden schwer, ihren Traum von der Fußball-Bundesliga zu verwirklichen. © Steffen Füssel

"Für zahlreiche Sportarten des Leistungs- und Breitensports ist Dresden bereits die erste Adresse", sagt CDU-Stadträtin Anke Wagner (41). "Aber Dresden kann mehr – auch im Frauenfußball mit mindestens einem höherklassig spielenden Team als Zugpferd und Vorbild für jüngere Talente."



Damit das möglich werden kann, müsste allerdings erstmal der weibliche Nachwuchs unterstützt werden.

Doch das tun nur wenige Vereine wie der 1. FFC Fortuna Dresden (185 Kickerinnen, 3. Liga), der allerdings vollständig ehrenamtlich arbeitet. Zugpferd Dynamo hat nicht mal eine Damen-Abteilung.

Auch Plätze auf dem Sportgymnasium werden nicht für Fußballerinnen angeboten (nur in Leipzig), was die ehemalige Schülerin Juliane Donner (38) sehr bedauert. "Ich bin selbst am Sportgymnasium Dresden groß geworden. Neben mir haben einige Mädchen in der Fußballklasse gelernt und durften ihrem Traum von der erfolgreichen Fußballerin nachgehen", sagt die Sportlehrerin.

"Nun habe ich selbst eine Tochter in diesem Alter und kann ihr diese Möglichkeit hier nicht bieten."