971
Angriff in der Neustadt: Mann wütet in Rettungswagen und attackiert Sanitäter
Dresden - Am Donnerstagabend ereignete sich in Dresden-Neustadt ein heftiger Angriff auf Sanitäter und einen Rettungswagen!
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, geschah die Tat gegen 19 Uhr.
Laut Behörden verwüstete ein Mann einen Krankenwagen - dabei zerschlug er unter anderem eine Scheibe.
Auf Bildern vom Ort des Geschehens war zu sehen, wie mehrere Gegenstände, darunter Medikamente und Equipment, verteilt auf dem Boden des Fahrzeugs lagen.
Auch die Rettungskräfte wurden von dem Mann attackiert, verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.
Hintergründe zum Vorfall sowie weitere Details waren am Abend noch nicht verfügbar.
Titelfoto: Fotomontage: xcitepress/Finn Becker