Angriff in der Neustadt: Mann wütet in Rettungswagen und attackiert Sanitäter

Dresden - Am Donnerstagabend ereignete sich in Dresden -Neustadt ein heftiger Angriff auf Sanitäter und einen Rettungswagen!

In dem Rettungswagen wurde mindestens eine Scheibe eingeschlagen. © xcitepress/Finn Becker

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, geschah die Tat gegen 19 Uhr.

Laut Behörden verwüstete ein Mann einen Krankenwagen - dabei zerschlug er unter anderem eine Scheibe.

Auf Bildern vom Ort des Geschehens war zu sehen, wie mehrere Gegenstände, darunter Medikamente und Equipment, verteilt auf dem Boden des Fahrzeugs lagen.