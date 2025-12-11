 971

Angriff in der Neustadt: Mann wütet in Rettungswagen und attackiert Sanitäter

In Dresdens Neustadt attackierte ein Mann Sanitäter und ließ seine Zerstörungswut an einem Rettungswagen aus.

Von Janina Rößler

Dresden - Am Donnerstagabend ereignete sich in Dresden-Neustadt ein heftiger Angriff auf Sanitäter und einen Rettungswagen!

In dem Rettungswagen wurde mindestens eine Scheibe eingeschlagen.
In dem Rettungswagen wurde mindestens eine Scheibe eingeschlagen.  © xcitepress/Finn Becker

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, geschah die Tat gegen 19 Uhr.

Laut Behörden verwüstete ein Mann einen Krankenwagen - dabei zerschlug er unter anderem eine Scheibe.

Auf Bildern vom Ort des Geschehens war zu sehen, wie mehrere Gegenstände, darunter Medikamente und Equipment, verteilt auf dem Boden des Fahrzeugs lagen.

Mehrere Medikamente sowie Equipment lagen auf dem Boden des Rettungswagens verstreut.
Mehrere Medikamente sowie Equipment lagen auf dem Boden des Rettungswagens verstreut.  © xcitepress/Finn Becker
Auch die Rettungskräfte wurden von dem Mann attackiert.
Auch die Rettungskräfte wurden von dem Mann attackiert.  © xcitepress/Finn Becker

Auch die Rettungskräfte wurden von dem Mann attackiert, verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

Hintergründe zum Vorfall sowie weitere Details waren am Abend noch nicht verfügbar.

Titelfoto: Fotomontage: xcitepress/Finn Becker

Mehr zum Thema Dresden: