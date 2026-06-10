Requisiten-Jagd entführt Böttcher zurück in die eigene Jugend

Pirna - Ohne Klappstuhl, Thermoskanne und Campinggeschirr wäre ein Ostsee-Urlaub zu DDR-Zeiten glatt ins Wasser gefallen. Und ohne diese Requisiten bekäme das Schlagermusical "Eine neue Liebe ist ..." (Premiere 25. Juni) beim Radeberger Theatersommer keinen Beifall. Deshalb ging Schauspieler Thomas Böttcher (60) auf "Einkaufstour" ins Pirnaer DDR-Museum von Inhaber Conny Kaden (62).

Badehose, Badekappe, Bademantel, Badeanzug - Thomas Böttcher (60, l.) und Conny Kaden (62) haben im DDR-Museum alles für einen Strandurlaub rausgesucht. © Petra Hornig

Aus der Requisitenbeschaffung wurde schnell eine Reise in Böttchers Jugendzeit - mit vielen "ach, gugge mal" und "das hatten wir och".

Denn Conny Kaden führte Böttcher erst durch die Museumsräume. Dann in die unzähligen Lagerräume in den darüber liegenden Etagen. Hier bekam Böttcher Schnappatmung - angesichts eines gigantischen Depots.

"Eigentlich wollte ich nur eine Thermoskanne, bisschen Geschirr und eine Tischschleuder mitnehmen, die man festhalten musste, damit sie nicht durch die Küche galoppiert", grinst Böttcher.

Aber den Verlockungen von blauer Dreiecksbadehose, bunter Kittelschürze und Geschirrtüchern aus der Konsumgüterproduktion konnte Böttcher einfach nicht widerstehen. "Das kommt alles auf die Wäscheleine vor unserem Bühnen-Campingwagen aus Pappe."

Und dann müssen auch noch Hühner-Eierbecher, Stern-Kofferradio, Tischdecke und blau-weiß-karierte Bettwäsche mit. Am liebsten hätte Böttcher auch noch eine Eiscafé-Bestuhlung eingesackt - aber da reichte der Platz im Auto nicht.