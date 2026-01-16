Kosmetikseminar für krebskranke Frauen

Dresden - Rund 230.000 Frauen erkranken jährlich in Deutschland an Krebs. Die Therapie ist nicht nur kräftezehrend, sondern geht oft mit Hautirritationen, Haarausfall, Verlust von Wimpern und Augenbrauen einher. Wohlbefinden und Selbstbewusstsein können darunter leiden.

Ein Kosmetik-Kurs kann helfen, die Auswirkungen der Krebstherapie zu kaschieren. © 123RF

Deshalb bieten die "Look Good Feel Better"-Kosmetikseminare der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) Hilfe zur Selbsthilfe an - auch am 26. Januar (15 Uhr) in der Uniklinik.

Im zweistündigen Workshop lernen Patientinnen, wie sie äußerliche Veränderungen kaschieren können.

Insgesamt zwölf Pflege- und Kosmetikschritte umfasst das Seminar für maximal zehn Teilnehmerinnen.