Stille Nacht! Ein Stadion singt sich fürs Fest ein

Tausende Dresdner und ihre Gäste stimmten am Donnerstag in den Chor des Großen Adventskonzertes im Rudolf-Harbig-Stadion ein.

Von Katrin Koch

Dresden - Wenn ein ganzes Stadion "Stille Nacht" singt, ist Heiligabend nicht mehr weit.

Ella Endlich (41) sorgte für besinnliche Augenblicke.
Tausende Dresdner und ihre Gäste stimmten am Donnerstag in den Chor des "Großen Adventskonzertes" im Rudolf-Harbig-Stadion ein.

Unterm Herrnhuter Sternenhimmel führte Schlagerstar Ella Endlich (41) durch das wunderbare Programm, für welches Produzent Thomas Reiche (52) rund 240 Künstler auf die Bühne holte.

Darunter befanden sich der Kreuzchor sowie die Kapellknaben, der MDR-Kinderchor, die Musical-Werkstatt Oh-Töne sowie Hornist Felix Klieser (34), Entertainer Sasha (53) und Sänger Nik P. (63).

Er stimmte seinen Superhit "Ein Stern" an.

O Du Fröhliche! Im Sternenglanz stimmten Tausende Besucher beliebte Weihnachtsklassiker an.
Ein Kenner des Nachthimmels las die Weihnachtsgeschichte vor: Physiker und Wissenschaftsastronaut Ulrich Walter (71).

Er führte 1993 mit seinem Kollegen im Raumlabor Spacelab rund 90 Experimente durch.

