Stille Nacht! Ein Stadion singt sich fürs Fest ein

Dresden - Wenn ein ganzes Stadion "Stille Nacht" singt, ist Heiligabend nicht mehr weit.

Ella Endlich (41) sorgte für besinnliche Augenblicke. © Holm Helis

Tausende Dresdner und ihre Gäste stimmten am Donnerstag in den Chor des "Großen Adventskonzertes" im Rudolf-Harbig-Stadion ein.

Unterm Herrnhuter Sternenhimmel führte Schlagerstar Ella Endlich (41) durch das wunderbare Programm, für welches Produzent Thomas Reiche (52) rund 240 Künstler auf die Bühne holte.

Darunter befanden sich der Kreuzchor sowie die Kapellknaben, der MDR-Kinderchor, die Musical-Werkstatt Oh-Töne sowie Hornist Felix Klieser (34), Entertainer Sasha (53) und Sänger Nik P. (63).

Er stimmte seinen Superhit "Ein Stern" an.