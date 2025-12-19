Stille Nacht! Ein Stadion singt sich fürs Fest ein
Dresden - Wenn ein ganzes Stadion "Stille Nacht" singt, ist Heiligabend nicht mehr weit.
Tausende Dresdner und ihre Gäste stimmten am Donnerstag in den Chor des "Großen Adventskonzertes" im Rudolf-Harbig-Stadion ein.
Unterm Herrnhuter Sternenhimmel führte Schlagerstar Ella Endlich (41) durch das wunderbare Programm, für welches Produzent Thomas Reiche (52) rund 240 Künstler auf die Bühne holte.
Darunter befanden sich der Kreuzchor sowie die Kapellknaben, der MDR-Kinderchor, die Musical-Werkstatt Oh-Töne sowie Hornist Felix Klieser (34), Entertainer Sasha (53) und Sänger Nik P. (63).
Er stimmte seinen Superhit "Ein Stern" an.
Ein Kenner des Nachthimmels las die Weihnachtsgeschichte vor: Physiker und Wissenschaftsastronaut Ulrich Walter (71).
Er führte 1993 mit seinem Kollegen im Raumlabor Spacelab rund 90 Experimente durch.
Titelfoto: Holm Helis