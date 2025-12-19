Glück auf! Bergparade sorgt morgen für volle Innenstadt

Dresden - Nach 14 Jahren Pause kehrt sie zurück: Dresden erlebt am vierten Adventswochenende mit der Großen Bergparade den feierlichen Abschluss des Striezelmarktes. Mehr als 500 Bergleute und Bergmusiker ziehen Sonnabend durch die Innenstadt.

Die Bergparade geht auf die Zeit Augusts des Starken zurück und zählt heute zum immateriellen Kulturerbe der Region. © imago images/Sylvio Dittrich

Der Aufzug startet 16 Uhr am Terrassenufer und führt vorbei an Fürstenzug und Frauenkirche durch das Georgentor bis zur Wilsdruffer Straße. Auf dem Vorplatz des Kulturpalastes wartet das große Abschlusszeremoniell, das Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) abnimmt.

Teilnehmer aus fast allen sächsischen Bergbaugebieten sowie Gäste aus dem tschechischen Medenec machen die Parade zu einem eindrucksvollen Zeichen lebendiger Tradition. Sie bildet den feierlichen Abschluss des 591. Striezelmarktes.

War auch früher schon so: Aber 2012 fiel die Parade aus und kehrte 2013 wegen Bauarbeiten am Kulti-Vorplatz nicht zurück. Warum die Bergparade danach komplett verschwand, weiß man auch bei der Stadt nicht genau - klar ist nur: Geld, Organisation und Abstimmungen mit dem Landesverband der Bergmannsvereine spielten eine Rolle.

Fünf Jahre lang wurde um das Comeback gerungen, Corona und wohl auch der volle Terminkalender der Bergmannsvereine bremsten zuletzt vieles aus.

Aufgepasst: Rund um die Parade kommt es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen und Umleitungen, auch bei Straßenbahnen.