30 Jahre Comödie: Kim Fisher kehrt nicht als Zicke zurück

Dresden - Die Dresdner Comödie feiert 30. Geburtstag - mit der großen Gala "Aufs Haus!" am 4., 5. und 6. September. Drei Jahrzehnte Theatergeschichte liefern ein übergroßes Repertoire, aus dem die Gala schöpfen kann. Die Gäste können sich auf Überraschungen, Musik und ganz besondere Begegnungen freuen.

Kim Fisher (57) als Elke im Stück "Zickenzirkus". © PR

MDR-"Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (57) wird durch die Gala führen.

Die Bühne ist ihr vertraut, sie sorgte als Schauspielerin in der Rolle der Elke im "Zickenzirkus" für Lachsalven.

Die Leipziger Erfolgsband "The Firebirds" rockt die Bühne - aus gutem Grund: Die Band startet alljährlich die Deutschlandtournee ihrer Burlesque-Revue im Dresdner Theater, feierte hier auch ihr Theaterdebüt mit "Rock 'n' Roll Highschool" im Jahr 2012.