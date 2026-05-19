90 Jahre Rosengarten: Dresdner können ihn zum Jubiläum erkunden

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Der Rosengarten am Neustädter Elbufer feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Dorthin führen die "Dresdner Gartenspaziergänge" mit Führungen.

Von Benjamin Schön

Dresden - Der Rosengarten am Neustädter Elbufer feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen.

Der Dresdner Rosengarten feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum.
Der Dresdner Rosengarten feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum.  © Norbert Neumann

Unter anderem dorthin führen die diesjährigen "Dresdner Gartenspaziergänge" mit Führungen durch bekannte Garten- und Parkanlagen.

Auftakt ist am 3. Juni eben im Rosengarten. Dort informieren Fachleute unter anderem über die Geschichte der Anlage sowie über Pflege und Erhalt des Gartendenkmals.

Bis September sind insgesamt fünf Führungen geplant - darunter am Königsufer, im Staudengarten, in Pillnitz und auf dem Eliasfriedhof.

Angemeldet werden kann sich ab Dienstag. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt: dresden.de/gartenspaziergaenge

Titelfoto: Norbert Neumann

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