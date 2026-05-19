90 Jahre Rosengarten: Dresdner können ihn zum Jubiläum erkunden

Dresden - Der Rosengarten am Neustädter Elbufer feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen.

Der Dresdner Rosengarten feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. © Norbert Neumann

Unter anderem dorthin führen die diesjährigen "Dresdner Gartenspaziergänge" mit Führungen durch bekannte Garten- und Parkanlagen.

Auftakt ist am 3. Juni eben im Rosengarten. Dort informieren Fachleute unter anderem über die Geschichte der Anlage sowie über Pflege und Erhalt des Gartendenkmals.