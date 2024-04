36. Filmfest eröffnet: Dresden ist wieder Kurzfilm-Mekka

Dresden - Für eine knappe Woche ist Dresden erneut das Zentrum der Kurzfilm-Branche: Am Dienstagabend startete das Filmfest Dresden in seine 36. Ausgabe.

Die Veranstalter erwarten mehr als 500 Filmgäste und Fachbesucher. Bis Sonntag sind in 17 Spielstätten über 370 Kurzfilme aus 62 Ländern in 183 Vorstellungen zu sehen.

Am heutigen Mittwoch widmen sich im "Regionalen Tag" mehrere Sonderprogramme dem hiesigen Filmschaffen. So lädt der Filmverband Sachsen zur Veranstaltung "Der sorbische (Kurz)Film" ab 16 Uhr mit Filmen und Diskussionen ins Clubkino im Lingnerschloss.

In den Wettbewerben konkurrieren insgesamt 60 Beiträge in drei Kategorien um die 16 Festivalpreise im Gesamtwert von 72.000 Euro. Die "Goldenen Reiter" werden am Samstag um 20 Uhr in der Schauburg verliehen.