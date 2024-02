40 Jahre Carte Blanche - und kein bisschen leise: Zora Schwarz feiert rundes Jubiläum

Dresden - Wie schnell doch die Zeit vergeht. Ein gefühltes Fingerschnippen - und schon feiert das Travestie-Ensemble " Carte Blanche " seinen 40. Geburtstag! Ein Schelm, wer dabei an das Alter der Bühnenstars denkt, die sich allabendlich voller Glamour und in opulenten Kostümen präsentieren.

So liebt sie das Publikum: Theaterchefin und Diva Zora Schwarz im roten Glamourkleid und Federkopfputz. © Holm Helis

Die faszinierenden Shows und ihr Charme lassen das Publikum schnell vergessen, dass "Grand Diva" Zora Schwarz zu den Gründern von "Carte Blanche" gehört. Ihr damaliger Bühnenkollege Erich Mühlebach verstarb 2021.

An ihren ersten Auftritt erinnert sich die Theater-Chefin, die 1976 mit ihrer Mutter Mara von Jugoslawien nach Bremen übersiedelte, noch ganz genau.

"Das war am 8. Juni 1984 in einer Kellerdisco in Wuppertal. Ich hatte einen lila Pailletten-Overal an und viel zu hohe Schuhe, in denen ich kaum laufen konnte", schmunzelt Zora.



Bei mehr als 10.000 Auftritten hat sie in den folgenden Jahren bis heute ihr Publikum in den Bann gezogen. "20 Jahre waren wir auf Tournee. Bis ich vor 20 Jahren in Dresden mein eigenes Theater eröffnen konnte. Damit erfüllte sich für mich ein großer Traum."

Rund 5000 Vorstellungen und 750.000 Gäste applaudierten erst im Kellervarieté, ab 2015 im prächtigen Theater mit Rang und zwei Showtreppen.