40. Pantomime-Theater-Festival in Dresden: Das erwartet Besucher

Dresden - Wie erzählt man Geschichten ohne Worte? Dies erfahrbar zu machen ist ureigenes Anliegen des Vereins Mimenstudio Dresden e. V, der in diesem Jahr ein Jubiläum feiert: Am Mittwoch startet die 40. Ausgabe des Internationalen Pantomime-Theater-Festivals mit einer großen Gala im Theaterhaus Rudi. Besucher sollen Lust bekommen, als Nachwuchs-Pantomimen einzusteigen.

Michael Meinel (l.) und Tim Schreiber leiten ehrenamtlich das 40. Pantomime-Festival und führen es in die Zukunft. © Holm Helis

Bis zum 16. November laden rund 20 Künstler aus sechs Ländern zu fünf Abendveranstaltungen ein.

Darunter Workshops für Profis und Amateure, Kinderprogrammen - aber vor allem mit Shows, die zeigen sollen, was unter dem stereotyp verstandenen Begriff Pantomime an darstellerischem Reichtum alles möglich ist: also Clownerie, Maskenspiel bis hin zu modernem Tanztheater.

Das Festival wurde 1982 durch Ralf Herzog vom Mimenstudio e. V. aus der Taufe gehoben. Seitdem ringt man um die Wertschätzung der Pantomime als eigenständige Kunstform. 2019 übernahm Herzog-Schüler Michael Meinel die Leitung des Vereins, jüngst hat Tim Schreiber Herzogs Trainingskurs für Amateure (immer dienstags im Projekttheater) als fester Partner übernommen.

Ein Problem der Pantomime besonders im deutschsprachigen Raum sei noch immer das übermächtige Image des Ringelpullover-Franzosen Marcel Marceau, dessen Performance längst nicht mehr die Bandbreite der Kunstform abbilde.

Michael Meinel sagt: "Pantomime heute bedeutet aber Bewegungstheater, physisches Theater, das mit Objekten und Masken Geschichten ohne Worte zu erzählen weiß." Tim Schreiber ergänzt: "Pantomime ist genreübergreifend, nie komplett stumm, aber trotzdem in allen Sprachen verständlich."